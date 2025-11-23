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IZBORI

Cvijanović: Republika Srpska pokazaće puni demokratski kapacitet

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori

Željka Cvijanović na glasačkom mjestu. Screenshot

D. H.

23.11.2025

Današnjim glasanjem šaljemo poruku da je Republika Srpska i pored svih nametnutih spoljnih i unutrašnjih manipulacija sposobna da se snagom narodne volje i njenih institucija odbrani od svakog pritiska, poručila je ovo Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH nakon što je danas 23. novembra glasala na prijevremenim predsjedničkim izborima.

"Iako u nedemokratskom ambijentu stranog intervencionizma, uvjerena sam da će Republika Srpska danas još jednom pokazati puni demokratski kapacitet", napisala je Cvijanovićeva na društvenim mrežama.

Podsjetimo, u Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori, a pravo glasa ima 1.264.364 birača koji mogu glasati do 19 časova, kada se biračka mjesta zatvaraju.

# SNSD
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
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