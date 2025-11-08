POTPREDSJEDNICA SNSD-A

Cvijanović: Izbori za predsjednika RS vještački nametnuti

Prije tri godine na fer i slobodnim izborima izabrala je svog predsjednika Milorada Dodika - dodala je ona

Armin Durgut/PIXSELL

D. H.

8.11.2025

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da su predsjednički izbori vještački nametnuti.

Obaveza SNSD-a

Kako je napisala na društvenim mrežama Republika Srpska nije tražila izbore.

- Prije tri godine na fer i slobodnim izborima izabrala je svog predsjednika Milorada Dodika - dodala je ona.

Po njoj ovi izbori su rezultat uzurpacije domaćih institucija kroz, kako je navela, neustavne manipulacije stranog kolonizatora protiv čega će se i dalje istrajno boriti.

- Ali, obaveza SNSD-a je da i u takvim okolnostima donese još jednu pobjedu Republici Srpskoj. Naši aktivisti su spremni za sve izazove jer znamo šta branimo - narodnu volju i našu slobodu - navela je Cvijanovićeva.

Predizborna kampanja

Podsjećamo, u Republici Srpskoj danas je počela izborna kampanja za prijevremene predsjedničke izbore koji će biti održani 23. novembra.

Prema odredbama Izbornog zakona BiH, izborna kampanja je period tokom kojeg politički subjekti na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programima i kandidatima za predstojeće izbore.

"Posebno naglašavamo da je političkim subjektima zabranjeno da putem medija iznose lažne informacije koje bi mogle ugroziti integritet izbornog procesa i dezinformisati birače. U slučaju povrede ove norme, Centralna izborna komisija BiH je ovlaštena da sprovede postupak", saopšteno je iz CIK-a.

