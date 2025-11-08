Cvijanović: Izbori za predsjednika RS vještački nametnuti

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da su predsjednički izbori vještački nametnuti.

Obaveza SNSD-a

Kako je napisala na društvenim mrežama Republika Srpska nije tražila izbore.

- Prije tri godine na fer i slobodnim izborima izabrala je svog predsjednika Milorada Dodika - dodala je ona.

Po njoj ovi izbori su rezultat uzurpacije domaćih institucija kroz, kako je navela, neustavne manipulacije stranog kolonizatora protiv čega će se i dalje istrajno boriti.

- Ali, obaveza SNSD-a je da i u takvim okolnostima donese još jednu pobjedu Republici Srpskoj. Naši aktivisti su spremni za sve izazove jer znamo šta branimo - narodnu volju i našu slobodu - navela je Cvijanovićeva.