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OD 30. MARTA DO 1. APRILA

Taktička vježba MUP-a RS na području Prnjavora

Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije

MUP RS. Screenshot

FENA

29.3.2026

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) obavještava građane da će od 30. marta do 1. aprila na lokalitetu planine Ljubić, grad Prnjavor, realizovati taktičku vježbu.

- Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost. Vježbu organizuje Centar za obuku sa pripadnicima Žandarmerije - navodi se u saopćenju tog ministarstva. 

# PRNJAVOR
# MUP RS
# TAKTIČKA VJEŽBA
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