Taktička vježba MUP-a RS na području Prnjavora

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) obavještava građane da će od 30. marta do 1. aprila na lokalitetu planine Ljubić, grad Prnjavor, realizovati taktičku vježbu.

- Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost. Vježbu organizuje Centar za obuku sa pripadnicima Žandarmerije - navodi se u saopćenju tog ministarstva.