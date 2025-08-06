Mirjana Orašanin: Era Milorada Dodika je završena

Zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske i potpredsjednica Kluba SDS-a Mirjana Orašanin oglasila se nakon odluke Centralne izborne komisije BiH kojom je Miloradu Dodiku oduzet mandat.

- Era Milorada Dodika je završena! Oni koji su ga doveli na vlast odsvirali su kraj! Odlazi, a da nije položio račune narodu za svoj dugogodišnji rad! Odlazi u političku penziju, ali ne kao naši penzioneri u neizvjesnost, već punih džepova, sa svojim milionima, stotinama miliona, a neki kažu i milijardama. Odlazi, a da nije odgovarao za kriminal, korupciju, uništena javna preduzeća, prezaduženu zemlju, osiromašenu i finansijski i demografski - poručila je Orašanin.

Ona se osvrnula i na prijedlog SNSD-a o formiranju tzv. vlade nacionalnog jedinstva, koju je opisala kao „vladu spasa“. Naglasila je da opozicija u tome neće učestvovati.

- Takvi kao vi ne mogu biti epicentar okupljanja i jedinstva! Na nas ne računajte! Spasavajte se sami kako znate i umijete, ako vam ima spasa. A nas u vaše prljave poslove ne miješajte - poručila je potpredsjednica Kluba SDS-a