KCUS produžava vrijeme posjeta pacijentima

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) od srijede 24. decembra 2025. godine uvodi novo produženo vrijeme posjeta pacijentima, s ciljem unapređenja kvaliteta bolničkog liječenja i stvaranja humanijeg okruženja za pacijente i njihove porodice.

Posjete pacijentima bit će omogućene u terminu od 15:00 do 18:00 sati, uz ograničen broj posjetilaca u isto vrijeme, u skladu s organizacionim i sigurnosnim standardima bolnice.

Generalni direktor KCUS-a, prim. doc. dr. Alen Pilav, istakao je da je ova odluka dio kontinuiranih nastojanja da se unaprijedi odnos prema pacijentima, u skladu sa savremenom bolničkom praksom.

- Naš cilj je da pacijentima i njihovim najbližima olakšamo boravak u bolnici i omogućimo više vremena za posjete, jer znamo koliko podrška porodice i prijatelja znači u procesu liječenja. KCUS ovim korakom prati pozitivne trendove u savremenim svjetskim bolnicama, gdje se uz vrhunsku medicinsku njegu posebna pažnja posvećuje humanosti i dobrobiti pacijenata, uz istovremeno očuvanje kvaliteta zdravstvene njege, privatnosti i sigurnosti pacijenata - poručio je dr. Pilav.

KCUS će nastaviti s unapređenjem uslova boravka pacijenata, uz primjenu mjera koje istovremeno osiguravaju njihovu sigurnost, privatnost i kvalitet zdravstvene zaštite.