Sedrenik pod snijegom i smećem: Slika potpunog raspada grada

Fotografije sa Sedrenika ne prikazuju nikakav „izazov zime“, niti „teške vremenske uslove“. Prikazuju potpunu kapitulaciju komunalnog sistema Sarajeva.

Kontejneri su zatrpani, vreće smeća razvaljene i razvučene niz padinu, otpad stoji danima u snijegu i bljuzgavici, dok se uska brdska ulica pretvara u klizavu, prljavu i opasnu stazu. Umjesto da se snijeg i smeće uklanjaju, oni se samo gomilaju — jedno preko drugog, kao slojevi institucionalne nebrige.

Sedrenik nije neka zabačena planinska zabit. To je gusto naseljeno gradsko naselje u kojem ljudi žive, idu na posao, djeca u školu, hitne službe moraju prolaziti. A danas je to naselje pretvoreno u improvizovanu deponiju okruženu snijegom i ledom.

Vlast koja nije sposobna ukloniti snijeg i smeće iz grada - trebala bi se sama maknuti s vlasti.

Sedrenik danas nije izuzetak. On je samo mjesto gdje se raspad sistema vidi najjasnije.