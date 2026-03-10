Prljavo ruglo u centru grada: Hastahana pretvorena u oronulo smetljište

Park Hastahana u sarajevskoj općini Centar već godinama je predmet političkih i pravnih sporova između Općine Centar i Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH). I dok institucije vode spor oko vlasništva, planova gradnje i mogućih odšteta, prostor koji je plaćen milionima maraka danas izgleda zapušteno – zatrpan smećem i pretvoren u improvizirano odlagalište otpada.

Spor sa CBBiH

Podsjetimo, Centralna banka BiH je 2019. godine od Općine Centar kupila zemljište u parku Hastahana za potrebe izgradnje poslovnog objekta Glavne jedinice Sarajevo. Parcela površine 2.290 kvadratnih metara plaćena je 4,7 miliona KM, a iste godine Općinsko vijeće usvojilo je regulacioni plan koji je omogućavao izgradnju objekta.

Međutim, dolaskom Srđana Mandića na čelo Općine Centar dolazi do preokreta. Općinska administracija odbila je izdati potrebne dozvole za gradnju, čime je praktično zaustavljena realizacija projekta Centralne banke. Mandić je više puta poručivao da želi da prostor Hastahane ostane park i javna površina, te je čak predstavljao i idejna rješenja za njegovo uređenje.

S druge strane, Centralna banka BiH je u zemljišnim knjigama uknjižena kao vlasnik parcele 1/1, zbog čega je najavljeno pokretanje sudskog spora protiv Općine Centar. Još ranije je iz CBBiH saopćeno da bi eventualni zahtjev za obeštećenje mogao iznositi i do 14 miliona KM, što uključuje cijenu zemljišta, ali i procijenjenu štetu nastalu zbog rasta cijena građevinskog materijala i nekretnina.

Katastrofalno stanje

U međuvremenu, spor nije dobio epilog.

Dok institucije razmjenjuju pravne argumente, stanje na terenu pokazuje drugačiju sliku. Mandić je spriječio Centralnu banku BiH da tu radi zgradu, ali umjesto parka ili barem osnovnog održavanja, Hastahana je prepuštena smeću, oronulosti i zarazama.

Na parceli za koju je plaćeno gotovo pet miliona maraka danas se nalaze metalne konstrukcije, razbacano smeće, plastične boce, vreće i drugi otpad. Fotografije s lokacije pokazuju zapušten prostor bez ikakvog sadržaja ili uređenja.





Zapuštena parcela

Tako se šest godina nakon kupovine zemljišta ponovo postavlja pitanje: šta se zapravo dogodilo sa 4,7 miliona maraka i kakva je budućnost prostora Hastahane?

Za sada je jedino izvjesno da prostor koji je trebao dobiti novi poslovni objekt ili uređeni park – danas izgleda kao zapuštena gradska parcela bez jasne namjene.