Otvorene prijave za peto izdanje Stojčevac 5K

Prijave za peto izdanje humanitarne trke Stojčevac 5K su zvanično otvorene, a ova jedinstvena sportsko-rekreativna manifestacija održat će se 13. juna na prepoznatljivoj lokaciji, ilidžanskom izletištu Stojčevac.

Trku i ove godine organizuje Općina Ilidža, dok je tehnički organizator JU Kulturno-sportski i rekreacioni centar Ilidža. Svi zainteresovani učesnici mogu se prijaviti putem linka: https://ontime-timing.com/?p=1122, gdje su dostupne i sve dodatne informacije i upute za učesnike.

Stojčevac 5K iz godine u godinu potvrđuje status najmasovnije humanitarne 5K trke u Bosni i Hercegovini. Start i cilj trke bit će, kao i ranije, smješteni u prirodnom ambijentu Stojčevca, koji svake godine okuplja mnogobrojne rekreativce, sportiste i porodice.

Osim same trke na pet kilometara, i ove godine posjetioce očekuje bogat cjelodnevni program. Porodični dan sa raznovrsnim sadržajima bit će u potpunosti besplatan, dok će i ove godine biti organizovana cestovno-brdska rekreativna biciklistička trka, koja je prošle godine izazvala veliki interes učesnika.

Kotizacija za učešće u humanitarnoj trci Stojčevac 5K iznosi 30 KM, dok je isti iznos predviđen i za biciklističku trku. Za učesnike koji žele nastupiti u obje discipline, osigurana je jedinstvena kotizacija u iznosu od 50 KM.

- Ilidža je danas prepoznatljiva kao destinacija koja živi sport, rekreaciju i velike događaje, a Stojčevac 5K je jedan od najboljih primjera toga. Kao najmasovnija humanitarna utrka u Bosni i Hercegovini, ovaj događaj svake godine potvrđuje da je Ilidža centar pozitivnih dešavanja, okupljanja i zajedništva. Pozivam sve da 13. juna budu dio ove posebne priče na Stojčevcu- poručio je načelnik Nermin Muzur.