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LJUDSKA STRANA SLUŽBE

Senzibilitet prema građanima: Policajac Elmin Smajić oduševio javnost gestom

Pomogao osobi s invaliditetom da pređe cestu tokom smjene

Senzibilitet prema građanima: Policajac Elmin Smajić oduševio javnost gestom. Facebook

I. Š.

17.4.2026

Fotografija mladog policajca iz Sarajeva koji pomaže osobi sa invaliditetom da sigurno pređe raskrsnicu u naselju Otoka izazvala je veliku pažnju javnosti. 

Riječ je o Elminu Smajiću, pripadniku Jedinice za saobraćaj, čiji je postupak pohvalio i ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica. 

Ministar je istakao da ovakvi primjeri pokazuju kvalitet obuke i mentorstva novih generacija policijskih službenika, naglašavajući njihovu spremnost i senzibilitet prema građanima. Podsjetio je da je u septembru 2025. godine policiji pristupilo 238 novih službenika koji, kako je naveo, svakodnevno potvrđuju svoju obučenost i profesionalnost. 

Javnost je također reagovala pozitivno, ističući da ovakvi gestovi vraćaju povjerenje u policiju i pokazuju ljudsku stranu službe. 

# POLICIJA
# MUPKS
# SARAJEVO
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