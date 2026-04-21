Dević za "Avaz": Uk je prevario mlade ljude

Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Mahir Dević u razgovoru za "Avaz" oštro je reagirao na izjavu premijera Nihad Uk, ocijenivši da je njegovo ostajanje na funkciji nakon podnesene ostavke „neodgovorno i neozbiljno“.

Dević podsjeća da je premijera ranije pitao da li ostavku podnosi kao moralni čin ili pod pritiskom javnosti, na što je, kako tvrdi, dobio odgovor da se radi o ličnoj odgovornosti.

– Međutim, sada se ispostavlja da je riječ o klasičnim političkim kalkulacijama, gdje je procijenjeno da je bolje da ostane premijer do izbora – rekao je Dević za "Avaz".