Dević za "Avaz": Uk je prevario mlade ljude

Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Mahir Dević u razgovoru za "Avaz" oštro je reagirao na izjavu premijera Nihad Uk, ocijenivši da je njegovo ostajanje na funkciji nakon podnesene ostavke „neodgovorno i neozbiljno“.
Dević podsjeća da je premijera ranije pitao da li ostavku podnosi kao moralni čin ili pod pritiskom javnosti, na što je, kako tvrdi, dobio odgovor da se radi o ličnoj odgovornosti.
– Međutim, sada se ispostavlja da je riječ o klasičnim političkim kalkulacijama, gdje je procijenjeno da je bolje da ostane premijer do izbora – rekao je Dević za "Avaz".
Prema njegovim riječima, cijeli potez bio je pokušaj smirivanja javnosti i demonstranata koji su tražili promjene u Kantonu Sarajevo.
– Očigledno je da su građani, posebno mladi ljudi koji su tražili promjene, na neki način prevareni – istakao je za "Avaz".
Govoreći o narednim potezima SDA, Dević je naglasio da je politička situacija trenutno blokirana, te da se sjednice Skupštine ne održavaju.
– Teško je djelovati jer nemamo dovoljan broj ruku za imenovanje nove vlade. Ipak, pokrenut ćemo određene aktivnosti i tražiti odgovornost za ono što je obećano građanima – poručio je.
Dodao je da će opozicija nastaviti vršiti pritisak kako bi se razriješila politička kriza u Kantonu Sarajevo.