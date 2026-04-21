Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZASTUPNIK SDA

Dević za "Avaz": Uk je prevario mlade ljude

Sada se ispostavlja da je riječ o klasičnim političkim kalkulacijama, gdje je procijenjeno da je bolje da ostane premijer do izbora – rekao je Dević

Nihad Uk i Mahir Dević. Avaz

Piše: Irmela Šabanović

21.4.2026

Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Mahir Dević u razgovoru za "Avaz" oštro je reagirao na izjavu premijera Nihad Uk, ocijenivši da je njegovo ostajanje na funkciji nakon podnesene ostavke „neodgovorno i neozbiljno“.

Dević podsjeća da je premijera ranije pitao da li ostavku podnosi kao moralni čin ili pod pritiskom javnosti, na što je, kako tvrdi, dobio odgovor da se radi o ličnoj odgovornosti.

– Međutim, sada se ispostavlja da je riječ o klasičnim političkim kalkulacijama, gdje je procijenjeno da je bolje da ostane premijer do izbora – rekao je Dević za "Avaz".

Prema njegovim riječima, cijeli potez bio je pokušaj smirivanja javnosti i demonstranata koji su tražili promjene u Kantonu Sarajevo.

– Očigledno je da su građani, posebno mladi ljudi koji su tražili promjene, na neki način prevareni – istakao je za "Avaz".

Govoreći o narednim potezima SDA, Dević je naglasio da je politička situacija trenutno blokirana, te da se sjednice Skupštine ne održavaju.

– Teško je djelovati jer nemamo dovoljan broj ruku za imenovanje nove vlade. Ipak, pokrenut ćemo određene aktivnosti i tražiti odgovornost za ono što je obećano građanima – poručio je.

Dodao je da će opozicija nastaviti vršiti pritisak kako bi se razriješila politička kriza u Kantonu Sarajevo.

# MAHIR DEVIĆ
# NIHAD UK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.