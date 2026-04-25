Sramota na Skenderiji: Konstrukcija pala, sajam traje

Dok se u Sarajevu održava sajam i ispred ulaza se okupljaju posjetioci, svega nekoliko metara dalje stoji prizor koji bi u svakoj ozbiljnoj državi automatski zatvorio prostor – urušeni betonski dio konstrukcije, ograđen tek improviziranom zaštitom.

Prema riječima osobe s terena, ograda je postavljena tek nakon što je dio konstrukcije pao. Fotografije pokazuju masivni betonski element koji se obrušio uz sam objekat, tik pored instalacija i prostora kroz koji se kreću ljudi. Vidljivo je i dodatno oštećenje na gornjoj ploči, što otvara pitanje stabilnosti ostatka konstrukcije.

I pored toga, sajam se normalno odvija. Na ulazu nema vidljivih upozorenja o potencijalnoj opasnosti, niti informacija za posjetioce šta se tačno desilo i kakva je sigurnosna procjena objekta.

Ovakve situacije ponovo otvaraju staro pitanje – čekamo li da se nešto ozbiljnije desi da bismo reagovali?

Jer jedno je sigurno: beton ne pada sam od sebe bez razloga. A kada jednom padne, minimalno što se očekuje jeste ozbiljna procjena sigurnosti – ne samo postavljanje ograde i nastavak kao da se ništa nije dogodilo.