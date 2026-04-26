Mufid Garibija: Sjećanje na Halvadžiluk

Po osnivanju Sarajeva, počeli su se razvijati i zanati. Među prvima su bili oni vezani za vojne potrebe, dok su se ubrzo nakon njih pojavili i zanati koji su zadovoljavali svakodnevne potrebe ostalog stanovništva. Kako se grad širio i jačao, tako su u njemu nastajala i nova zanimanja, a zanatlije su se organizirale u posebna udruženja – esnafe.

Tadašnji zanatski dućani počeli su se nizati oko današnjeg Kolobara hana, koji je u to vrijeme bio prvi karavan-saraj u gradu. Podigao ga je Isa-beg Ishaković u drugoj polovini 15. stoljeća, postavivši temelje urbanog razvoja Sarajeva. Oko takvih važnih mjesta okupljao se trgovački i zanatski život, pa su dućani rasli i nizali se u urednim redovima.

Zabilježeno je da je Sarajevo imalo više od osamdeset različitih zanata raspoređenih u pedesetak čaršija, među kojima je najistaknutija i najveća bila Baščaršija, kao srce trgovačkog i zanatskog života grada. Međutim, odlaskom Osmanlija s ovih prostora, čaršije su polako počele nestajati. Zanati su se postepeno gasili pred nadolazećom industrijalizacijom, pa je kao najznačajniji sačuvani dio ostala upravo Baščaršija. Od nekadašnjih brojnih čaršija danas su uglavnom ostale ulice koje svojim imenima čuvaju uspomenu na davna vremena i stare zanate.

Prvi halvadžija

Ipak, od nekih čaršija nije ostao ni naziv ni vidljiv trag. Jedna od njih bila je Halvadžiluk, čaršija u kojoj su radile halvadžije – zanatlije koje bismo danas nazvali slastičarima. Svoje ime dobile su po halvi, jednoj od najprodavanijih poslastica tog vremena, spravljanoj od meda i pekmeza. Ovaj zanat pojavio se u Sarajevu već krajem 15. stoljeća, a kao prvi poznati halvadžija spominje se izvjesni Kasim još 1489. godine.

Kako je grad rastao i životni standard stanovništva se povećavao, rasla je i potreba za slastičarima. Esnaf halvadžija se širio, pa su se s vremenom stekli uvjeti za formiranje posebne čaršije namijenjene upravo ovom zanatu. To se dogodilo u vrijeme vladavine Gazi Husrev-bega, oko 1530. godine, u razdoblju najvećeg procvata i ekspanzije Sarajeva.

Halvadžiluk je svoje mjesto imao u samom srcu Sarajeva te od samog početka dijelio je njegovu sudbinu – i uspon i stradanja. Njegov prvobitni izgled ozbiljno je narušen u velikom požaru 1842. godine, nakon čega ova čaršija više nikada nije vratila svoj nekadašnji oblik, iako je život u njoj nastavio da traje u izmijenjenoj formi. Halvadžije su tokom kasnijeg vremena ostvarivale solidan prihod, naročito od trenutka kada je šećer u većim količinama počeo pristizati u Sarajevo, najčešće preko Dubrovnika. U to vrijeme šećer je bio luksuz i mogle su ga priuštiti uglavnom imućnije porodice, pa su glavni kupci bili upravo slastičari i halvadžije, koji su ga dalje prerađivali i koristili u svom zanatu.

Dolaskom šećera znatno se proširila i ponuda slastičara. U Halvadžiluku su se počele praviti i prodavati različite vrste halve: bijela halva, crna halva, tahan halva i druge varijante, koje su se razlikovale po načinu pripreme i sastojcima.

Bozadžije i salepčije

U nekim od dućana halvadžijske čaršije bile su i bozadžije i salepčije. Interesantno je da su prije Osmanskog carstva, stanovnici ovih prostora voljeli konzumirati vino, a nakon većinskog prelaska stanovništva na islam, većina je naviku ispijanja vina zamijenila bezalkoholnim napicima kao što su boza i salep, a koji se na našim prostorima konzumiraju i danas.

Prodavci boze su se znali kretati s naprtnjačama koje su bile bakrene i okalajsane, a u njima se nalazila boza s ledom te se na taj način prodavala stanovništvu. Najveća potražnja za bozom bila je u ljetnom periodu, a za održavanje njene hladnoće, led se sa sela Ledici kod Bjelašnice lomio i prodavao sarajevskim bozadžijama. Led se prilikom prevoza i skladištenja, čuvao u slami u hladnim magazama bez svjetla.

Zbog skučenosti prostora u staroj gradskoj jezgri, Halvadžiluk se s vremenom širio prema gornjim dijelovima grada, u pravcu Sagrdžija i Kasapske čaršije, iznad prostora današnje tramvajske stanice. Osim Sarajlija, ovim zanatom su se u velikoj mjeri bavili i majstori albanskog porijekla, koji su često dolazili u grad, zadržavali se kraće ili duže vrijeme, a jedan dio njih se trajno nastanio u Sarajevu i postao dio njegove svakodnevne urbane slike. Sarajevski poslastičari su ponekad dobijali i prezimena prema svom zanatu i esnafu, pa su tako nastajala prezimena poput Halvadžija i Halve, koja i danas svjedoče o toj staroj zanatskoj tradiciji.