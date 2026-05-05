Bilo kuda, Magoda svuda

U nekoj paralelnoj stvarnosti, Sarajevo danas živi svoju kulturnu i sportsku renesansu. Sarajevski klubovi osvajaju titule i igraju u najvišim evropskim takmičenjima, reprezentacija igra na nacionalnom stadionu u Zenici, festivali niču na svakom ćošku, milioni se ulažu, a ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda gotovo svakodnevno objavljuje novu pobjedu. Od svega je istinito jedino ovo potonje. Magoda nas uistinu svakodnevno putem društvenih mreža i medija informiše o svojim uspjesima. A svačiji uspjeh je njegov lični uspjeh i zasluga.

Svestrani ministar

Magoda je ministar koji stiže svuda. Tu je kada treba da podigne pehar koji su osvojile rukometašice. Tu je kada se najavljuje sarajevski derbi, rame uz rame s ljudima koji vode klubove, kao da će lično da obuče dres i izađe na teren. Posebno je tu kada se dijele novci budžeta – što predstavlja kao da vadi iz svog džepa, a ne zahvaljujući poreskim obveznicima. Redovno je tu i na partijima elektronske muzike koji su, kako nam saopštava, zasluga ministarstva.

Pored silnih kulturnih i sportskih uspjeha koje ostvaruje, kao ministar je pokušao ući i u rukovodstvo Fudbalskog saveza BiH. A uz sve navedeno stiže biti i član Upravnog odbora Rukometnog saveza. Ako postoji kamera – postoji i Magoda. Ako postoji reflektor – on je već u kadru.

Problem, međutim, nije u tome što je ministar vidljiv, nego što je prisutan tamo gdje ne treba – i odsutan tamo gdje mora. U javnim nastupima sistematski prisvaja tuđe uspjehe kao vlastite: sportske rezultate, kulturne događaje, projekte koji su godinama pripremani prije njegovog mandata. Istovremeno, osnovne funkcije sistema – pucaju.

Narodno pozorište najavilo je zatvaranje radioničkih prostora u ulici Terezije zbog nesigurnih uslova rada, čime je praktično onemogućena izrada scenografije i održavanje repertoara. Drugim riječima – pozorište postoji, ali ne funkcioniše. Naravno, to je samo nastavak višemjesečne agonije kulturnih radnika kojima mjesecima kasni kako novac za lična primanja, tako i za tehnička sredstva za rad. Ipak, javna je tajna da se rijetko ko od njih o tome usuđuje javno govoriti, strahujući od osvete samoljubivog ministra. Poput one koju je, ako je vjerovati zastupniku SDA Faruku Kapidžiću, doživjela glumica Mona Muratović koja je ostala bez ugovora o zaposlenju u Narodnom pozorištu zbog kritika njenog supruga na račun aktuelnih vlasti.