Magoda: Vlada KS trebala je pasti još tokom snježnih padavina

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo u ostavci, Kenan Magoda, osvrnuo se na ostavku premijera KS Nihad Uk i način na koji je ona saopćena javnosti.

Magoda je istakao da je odluka o ostavci bila iznenađujuća, jer je Vlada KS nakon teške tramvajske nesreće bila u stalnom zasjedanju, a premijer Uk nijednom nije otvorio pitanje vlastitog povlačenja s funkcije.

Prema njegovim riječima, jedini član Vlade koji je u tom periodu razmišljao o ostavci bio je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta, ali su ga kolege uspjele odgovoriti od te namjere, rekao je Magoda tokom gostovanja na TVSA.

Dodao je i da je, po njegovom mišljenju, Vlada KS trebala pasti i ranije, u vrijeme velikih snježnih padavina, kada je, kako kaže, sistem pokazao ozbiljne slabosti.

Magoda smatra da je prvi korak sada da Skupština Kantona Sarajevo razmotri ostavku, te da ne očekuje probleme u vezi s njenim usvajanjem.

Nakon toga, kako navodi, ključno je pitanje šta slijedi, jer je, prema njegovim riječima, premijer Uk morao unaprijed razmišljati o narednim potezima. Iako je ostavku nazvao moralnim i legitimnim činom, Magoda je poručio da odgovornost podrazumijeva i jasan plan za buduće korake.

Govoreći o resoru sporta, naglasio je značaj usvajanja Zakona o sportu, koji je pred Skupštinom KS i koji bi trebao sistemski urediti ovu oblast.

Također je spomenuo projekt izgradnje Južne tribine stadiona Grbavica, kao i stanje u Fudbalskom savezu Kantona Sarajevo, za koji tvrdi da je godinama pod kontrolom, kako je naveo, fudbalskih mešetara.