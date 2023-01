Brajković ne može graditi neboder od 22 sprata: Divlji graditelj nema građevinsku dozvolu

Prekinut postupak

Sve se zna

- Oni su trebali dobiti građevinsku dozvolu, no 2020. dolazi do promjene vlasti i Srđan Mandić je došao na mjesto načelnika te je donio rješenje kojim prekida postupak gradnje - naveo je Hadžiahmetović i dodao da se, što se tiče politike, zna koja je stranka vodila postupak.E. MASLO



Od 2017. godine, kada je započeta procedura promjene Regulacionog plana, u Vladi KS promijenila su se četvorica ministara: Čedomir Lukić (SDA), Damir Filipović (SDP), Faruk Kapidžić (SDA) i Hadžiahmetović (NiP).



- Čudi me to što Faruk Kapidžić sada kaže da ne može tu biti neboder sa 22 sprata jer i on je bio ministar prije mene i ne znam zbog čega on nije reagirao, a trebao je - istakao je Hadžiahmetović.