Ko je dao dozvole: Na Marindvoru nastavljena divlja gradnja

Faruk Kapidžić, član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine rekao je da Komisija nikad neće dozvoliti takvu gradnju.

- Ne znam kakva je to igra, kako neko može početi graditi bez dozvole. I sada Općina Centar to zaustavlja. Komisija neće nikada dozvoliti, a ni u ministarstvu nikad to nisam dozvolio. Kako se mijenjao regulacioni plan, kako su kupovali zemljište od Zavoda za izgradnju i čitava ta procedura to je sramotno. Ja te procedure u ministarstvu nikada nisam dozvolio - rekao je Kapidžić.