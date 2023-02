Obilježena godišnjica formiranja 105. motorizovane brigade

Kod spomen-obilježja Mala kula na Grdonju danas je održana centralna manifestacija obilježavanja 30. godišnjice formiranja 105. motorizovane brigade Armije RBiH.



Članovi porodica i prijatelji, bivši borci 105. motorizovane brigade, predstavnici Općine i Općinskog vijeća Centar, Kantona Sarajevo i boračkih udruženja, polaganjem cvijeća na spomen-obilježje, učenjem Fatihe i minutom šutnje odali su počast šehidima i poginulim borcima.

7.000 boraca

U ime Općine Centar cvijeće su položili i počast odali načelnik Srđan Mandić, dopredsjedavajuća Marijana Podrug-Arapović, vijećnici Samir Fazlić, Velija Katica i Hamdija Hasanović, te pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Jasmina Fazlić.

U redovima 105. motorizovane nalazilo se oko 7.000 boraca, od kojih je 317 poginulo, a 2.000 ranjeno. Na početku manifestacije pripadnici Udruženja maloljetnih boraca Općine Centar Sarajevo predvođeni Muhamedom Svrakom, nosili su zastavu ratnim putem ove brigade do spomen obilježja Mala kula na Grdonju, koju je Svraka uručio ratnom komandantu bataljona i predsjedniku JOB-a Unije veterana Općine Centar Enveru Krluču.

Dali život za odbranu BiH

Načelnik Mandić je kazao da su nas heroji koji su dali život za odbranu države Bosne i Hercegovine i grada Sarajeva obavezali da zbog generacija koje dolaze obezbijedimo stabilnu, prosperitetnu i evropsku državu Bosnu i Hercegovinu.

- Danas smo se na ovaj sveti dan okupili da se sjetimo najboljih među nama, 317 boraca i šehida slavne 105. brigade čija su imena uklesana na ovom spomen-obilježju. Ovih 317 imena su nam opomena da se svaki dan sjetimo za šta i za koji cilj su oni pali. Bosanci i Hercegovci su tu kada je najteže. Tako je bilo i tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, a ja bih volio da budemo isti takvi i svaki drugi dan. Ovi dani trebaju da nas podsjećaju upravo na to kako smo mi dobri ljudi, i kako trebamo to i biti jer je to dug koji moramo vratiti borcima koji su dali svoje živote za našu slobodu. Dragi saborci, dragi prijatelji, hvala vam na veličanstvenoj i herojskoj odbrani slobode, časti i dostojanstva naše države, poručio je Mandić.

Na centralnoj manifestaciji obratio se i Mustafa Rustemagić, predsjednik Sekcije 105. motorizovane brigade i nekadašnji pripadnik brigade. Podsjetio je Rustemagić da je 105. brigada nastala iz malih samoorganizovanih sarajevskih uličnih i mahalskih grupa od kojih su formirane vojne jedinice i odredi, da bi naredbom Predsjedništva RBiH i Vrhovne komande Oružanih snaga RBiH od 18. februara 1993. godine bila formirana 105. motorizovana brigada.

Pročitan prvonagrađeni literarni rad

U nastavku svečanosti pročitan je prvonagrađeni literarni rad na temu 105. motorizovane brigade koji je napisala učenica Osnovne škole „Isak Samokovlija“ Zoja Kapetanović.

Centralnoj manifestaciji obilježavanja godišnjice 105. brigade su prisustvovali su i borci 105. brigade, članovi porodica poginulih pripadnika brigade, predstavnici boračkih udruženja, predstavnici Komisije za boračka pitanja Općine Centar kao i drugi gosti.