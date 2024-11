Sivro za "Avaz": Donijeli smo odluku o protestima 29. novembra

U Sarajevu je danas održan sastanak između predstavnika Vlade Kantona Sarajevo i Koordinacije sindikata koja broji sedam sindikata u Kantonu Sarajevo (Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor SSOOiO Kantona Sarajevo, Sindikat policije KS, Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika KS, Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH – Koordinacioni odbor sindikalnih organizacija KS, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor KS, Sindikat radnika u zdravstvu u KS i Samostalni sindikat radnika komunalne privrede KS) na kojem je ponovljen stav Vlade Kantona Sarajevo da, iako želi povećati plate radnika u KS, da Vlada nema novaca i da ne može garantovati da će ispoštovati eventualno povećanje plata radnika u KS.

Naglašeno je da zbog umanjenja pondera, Vlada KS nema sredstva za isplatu pomoći radnicima po Uredbi vlade FBiH.

U razgovoru za "Dnevni avaz", predsjednik Koordinacije sindikata Saudin Sivro istakao je da su radnici nezadovoljni ovom odlukom Vlade KS.

- Vlada je ostala pri stavu da neće biti povećanja plata radnika u Kantonu Sarajevo, pravdajući to ponderom. Ovo je bio drugi sastanak koji smo održali sa njima. Izrazili smo svoje negodovanje, jer je nacrt budžeta usvojen, a da nam to nije ni saopćeno. Sve kolege su bile nezadovoljne tim odgovorima. Mi smo ponovili da radnici očekuju povećanja i da je takav budžet odraz politike Vlade KS. Prioriteti nisu onakvi kakvi radnici očekuju. Ponovili smo da radnici ne očekuju „šipak“, nego očekuju povećanja. Mi smo bili predložili povećanje osnovice za 2025. godinu u iznosu od 425 maraka, imajući u vidu da je inflacija enormno visoka i da je potrošačka korpa preko 3.000 maraka. Očekivali smo dogovor, međutim do dogovora nije došlo. Sastanak smo završili i više nemamo šta pregovarati sa Vladom KS. Odlučili smo da se obratimo svim Klubovima u Skupštini KS i danas je na sedam adresa otišao zahtjev za sastanak, kako bismo razgovarali sa zakonodavnom vlašću, odnosno sa predstavnicima političkih klubova koji participiraju u skupštini. Istovremeno smo te zahtjeve poslali i predsjednicima kantonalnih odbora svih politčkih subjekata i očekujemo da ćemo u narednih sedam dana dobiti pozive i razgovarati sa predsjednicima kantonalnih odbora i predsjednicima klubova. Mi smo javnosti najavljivali da se mogu održati protesti i mi smo danas donijeli tu odluku. Krenuli smo u realizaciju protesta koji će biti održani 29. novembra - poručio je Sivro.

Nagomilani problemi prosvjetnih radnika

- Mi smo prije dva dana poslali svim našim sindikalnim podružnicama anketu našem članstvu, o zadovoljstvu poslom i statusu prosvjetnih radnika. Taj upitnik kojeg smo poslali prema članstvu sadrži 28 pitanja. Očekujemo odgovore i mi ćemo u narednih mjesec dana dobiti odgovore našeg članstva, njih oko 4.000, kako bismo dobili jednu jasnu sliku o tome kako se osjećaju prosvjetni radnici. Taj upitnik smo i objavili na našoj internet stranici, a prema našim informacijama, nezadovoljstvo ne samo da je isto, nego je i gore u određenim segmentima u odnosu na 2022. godinu kada smo radili slično istraživanje - kazao je Sivro.

Prosvjetni radnici pisari, a ne odgajatelji i učitelji

- Prosvjetni radnici su potpuno nezadovoljni zbog toga što su pretvoreni u pisare, a nisu odgajatelji, učitelji i nastavnici, zbog toga što imamo pogrešne i loše reforme koje se provode. Postoji ogroman pritisak na radnike i bilježimo sve veći odlazak prosvjetnih radnika, napuštanje profesije i ljudi se odlučuju da rade neke druge poslove, zato što su uslovi rada i pritisci zbog tih loših reformi izuzetno veliki - istakao je Sivro.

O protestnom pismu Druge gimnazije

Sivro se osvrnuo i na protestno pismo koje je Nastavničko vijeće Druge gimnazije uputilo Institutu za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja koji, prema njihovom mišljenju, nije adekvatno odgovorio na krizu u pogledu dojave o eksplozivnim napravama u školama u KS, ali i da nije pružio adekvatnu podršku provsjetnim radnicima koji su direktno uključeni u obrazovno-odgojni proces.

- Prosvjetni radnici su sada u situaciji da ne mogu glavu da dignu od svih tih stvari koje moraju da rade. Svakodnevno dolaze određeni novi zadaci, novi zahtjevi prema njima. Izuzetno je teško očekivati da će ljudi mimo tog posla i tih aktivnosti biti aktivniji. Ono što je uradilo Nastavničko vijeće Druge gimnazije, mi kao sindikat u potpunosti podržavamo. Drago nam je što je Nastavničko vijeće kao najviši organ u jednoj srednjoj školi odlučilo se za jedan takav potez da kritikuje ono što je loše i negativno. Jedno od pitanja u ovom upitniku u kojem mi očekujemo odgovore u narednih mjesec dana iz svih vrtića i osnovnih škola jeste koliko su zadovoljni podrškom koju dobijaju od tog Instituta - kazao je Sivro.

Zapošljavanje bez konkursa i pozivom na telefon

- Mi smo prije osnivanja instituta rekli da to nije dobar potez da je trebalo tadašnji Prosvjetno-pedagoški zavod modernizirati i staviti u funkciju. Tadašnja vladajuća većina se odlučila da ugasi Prosvjetno-pedagoški zavod i osnuje Institut kao javnu ustanovu. Mi smo tada i govorili o situaciji o kojoj smo nezadovoljni zato što se zapošljavanje u taj Institut vršilo bez konkursa, pozivom telefonom i tako dalje. Prosvjetni radnici nisu zadovoljni podrškom koju imamo od strane Instituta. Da li će se to vremenom mijenjati - vidjećemo, ali u ovoj situaciji, u razgovorima sa članstvom, ljudi su nezadovoljni.

Pritisci na direktore

- Često direktori imaju pritiske. Trenutno se vrši svakodnevni pritisak na direktore, kako osnovnih, tako i srednjih škola. Nadležno ministarstvo prijeti smjenama direktora koji su također u nezavidnoj situaciji. Vežu im se ruke i noge, a onda se od njih očekuju da plivaju i da se snalaze u školama. Naš komentar je jasan. Ohrabrujemo svakog pojedinca i svaku grupaciju koja iznosi svoje kritičko mišljenje. Od kritičkog mišljenja nikoga ne treba da boli glava. Trebali bi se radovati, i gospoda u institutu (IRPO, op.a.) i gospoda u ministarstvu (Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, op.a.) kada pročitaju određenu kritiku ljudi koji ulaze u učionicu i bave se odgojem i obrzovanjem djece - zaključio je Sivro.

Pres konferencija u organizaciji Koordinacije sindikata biće održana u petak, 15. novembra u 10 sati u Domu sindikata.