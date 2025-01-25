Na protestu u Sarajevu zatražen trajni mir za Palestince

Građani Sarajeva okupili su se danas na centralnom trgu na Baščaršiji kod Sebilja kako bi pozdravili prekid vatre u Gazi, javlja Anadolu.

Okupljeni su zatražili od međunarodne zajednice da osigura trajni mir za napaćeni narod Gaze i Palestine u cjelini.

Prošle sedmice u srijedu, kada je u glavnom gradu Kataru dogovoren prekid vatre u Gazi stanovnici Sarajeva, Mostara, ali i drugih gradova Bosne i Hercegovine defileom u koloni automobila proslavili su dugo očekivani mir koji je za Palestince nastupio u prošlu nedjelju u jutarnjim satima.

Sporazum postignut 15. januara

Katarski premijer i ministar vanjskih poslova Mohamed bin Abdulrahman objavio je u prošlu srijedu, 15. januara navečer da je postignut sporazum o prekidu vatre u Pojasu Gaze, napominjući da će njegova provedba započeti u nedjelju 19. januara u jutarnjim satima.

Bin Abdulrahman je istaknuo da će Katar, Egipat i Sjedinjene Države "raditi na osiguranju provedbe sporazuma", uz uspostavljene mehanizme za praćenje njegove provedbe i rješavanje potencijalnih kršenja.

Brojni raseljeni stanovnici Gaze nakon postizanja prekida vatre uputili su se ka svojim kućama u namjeri da će na zgarištima svojih domova uspjeti ponovno zasnovati novi život.

Razmjena zarobljenika

Dogovorena je i razmjena talaca tako da je Hamas već oslobodio nekoliko zatočenih Izraelaca, dok su izraelske snage najavile oslobađanje više stotina zatvorenih Palestinaca prvenstveno na Zapadnoj obali.

Iako je prekid vatre na snazi izraelske snage i dalje povremeno otvaraju vatru na Gazu što i dalje uzrokuje smrt i stradanje Palestinaca. Više od 150 Palestinaca poginulo je naime, od uspostave prekida vatre.

Inače, u napadima na u Pojasu Gaze od 7. oktobra 2023. godine ubijeno je više od 46.000 Palestinaca, a ranjeno više od 110.000 osoba.

Nalog za hapšenje Netanjahua i Galanta

U novembru 2024. Međunarodni krivični sud (ICC) izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta (Yoav Gallant) zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava sa slučajem genocida na Međunarodnom sudu pravde zbog rata u enklavi.