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ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ

Voz iskočio sa šina zbog tehničkog kvara

Ništa strašno, to su stvari koje se mogu desiti, rekao je zaposlenik Željeznica FBiH

Željeznice FBiH. Avaz

S. B.

29.5.2025

Jutros je došlo do nezgode na željezničkoj pruzi kada je putnički voz iskočio sa šina. Srećom, niko od putnika i članova osoblja nije povrijeđen.

Prema prvim informacijama, uzrok iskakanja je tehnički kvar na vozu, koji, kako navode radnici, spada u red potencijalno mogućih problema koji se mogu dogoditi u svakodnevnom željezničkom saobraćaju.

Jedan od zaposlenih Željeznica FBiH potvrdio nam je da je riječ o tehničkom kvaru, naglasivši da se ne radi o ozbiljnom problemu. 

- Ništa strašno, to su stvari koje se mogu desiti. Kvar će biti brzo otklonjen - kazao je kratko za naš portal.

Na terenu se nalaze radnici Željeznica koji rade na otklanjanju kvara.

# VOZ
# ŽELJEZNICE FBIH
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