Voz iskočio sa šina zbog tehničkog kvara

Jutros je došlo do nezgode na željezničkoj pruzi kada je putnički voz iskočio sa šina. Srećom, niko od putnika i članova osoblja nije povrijeđen.

Prema prvim informacijama, uzrok iskakanja je tehnički kvar na vozu, koji, kako navode radnici, spada u red potencijalno mogućih problema koji se mogu dogoditi u svakodnevnom željezničkom saobraćaju.

Jedan od zaposlenih Željeznica FBiH potvrdio nam je da je riječ o tehničkom kvaru, naglasivši da se ne radi o ozbiljnom problemu.

- Ništa strašno, to su stvari koje se mogu desiti. Kvar će biti brzo otklonjen - kazao je kratko za naš portal.

Na terenu se nalaze radnici Željeznica koji rade na otklanjanju kvara.