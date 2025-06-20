Ovo je novi generalni direktor JU Dom zdravlja KS

Na sjednici Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, održanoj 19. juna 2025. godine, donesena je Odluka o izboru i imenovanju generalnog direktora ustanove.

Na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, za generalnog direktora JU Dom zdravlja KS imenovan je mr. sci. dr Elvedin Tatarević, na mandatni period od četiri godine.

Mr. sci. dr Elvedin Tatarević je dugogodišnji ljekar s bogatim iskustvom u oblasti primarne zdravstvene zaštite, stečenim unutar JU Dom zdravlja KS. Rođen je 1978. godine u Sarajevu.

Osnovno obrazovanje završio je u Trnovu, a srednju Medicinsku školu u Sarajevu. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu završio je 2007. godine, a stručni ispit položio 2008. godine. Postdiplomski studij na istom fakultetu završio je 2013. godine, čime je stekao zvanje magistra nauka.

Specijalistički ispit iz porodične/obiteljske medicine položio je 2018. godine u Sarajevu, te stekao zvanje specijaliste porodične/obiteljske medicine. Trenutno pohađa doktorski studij "Biomedicina i zdravstvo" na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Edukaciju Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) za koordinatore kvaliteta u zdravstvu, u trajanju od 16 modula, uspješno je završio 2019. godine. Također je 2022. godine završio edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta na sva tri nivoa. Aktivan je učesnik brojnih stručnih kongresa iz oblasti porodične medicine, kao i drugih domaćih i međunarodnih skupova i edukacija iz oblasti medicine. Autor je i koautor više naučnih radova objavljenih u međunarodno priznatim stručnim časopisima.

Imenovanjem mr. sci. dr Elvedina Tatarevića na čelo Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo otvara se novo poglavlje u radu najveće ustanove primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo, s jasno definisanim ciljevima usmjerenim ka jačanju primarne zdravstvene zaštite, unapređenju organizacije rada i podizanju kvaliteta zdravstvenih usluga za sve građane Kantona Sarajevo.