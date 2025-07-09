Stigao 23. novi tramvaj, dolaze još dva

Isporuka novih Stadler tramvaja se odvija planiranom dinamikom i u Sarajevo je stigao 23. od ukupno 25 kupljenih tramvaja, saopćio je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta na Facebook profilu.

"Novi sarajevski tramvaji su opremljeni savremenom opremom, posjeduju video nadzor i klimu, što je građanima, kako nam kažu i najbitnije u ljetnom periodu.

Novi sarajevski tramvaji su Stadlerova nova generacija tramvaja, a isporuka se odvija u roku. Vozila su kupljena novcem svih građana našeg kantona i sretan sam jer smo svi zajedno donijeli pozitivnu promjenu na ulice našeg grada.

Meni je zadovoljstvo što imam priliku biti dio još jednog kapitalnog projekta za naše Sarajevo", napisao je Šteta na Facebook nalogu.

Nabavka 25 modernih niskopodnih tramvaja od švicarske kompanije Stadler, kapaciteta 180 putnika, uz 79 sjedećih mjesta, predstavlja jednu od najvećih investicija u sarajevski javni prijevoz u posljednjih nekoliko decenija. Cilj projekta je unaprijediti kvalitet i pouzdanost tramvajskog saobraćaja.