Šteta najavio tramvaj do Dobrinje: Početak radova uskoro

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo, Adnan Šteta, predstavio je planove za povezivanje Naselja Nedžarići, Dobrinje i Aerodroma tramvajem. Nakon završetka radova na liniji prema Hrasnici, pokreću se aktivnosti izrade idejnog i glavnog projekta. Prema trenutnim očekivanjima, za realizaciju i početak saobraćaja tramvaja do Dobrinje možemo računati na period nakon 2026. godine, s ciljem da prva vožnja bude moguća do 2030. godine.

- Obećao sam da ćemo izgraditi prugu do Hrasnice, niko nije vjerovao. Čak i kad smo počeli raditi, mnogi su bili skeptični. Sada kada se vide prvi kilometri šina, ljudi vjeruju da će tramvaj voziti do Hrasnice. Drago mi je što ćemo završiti i ovaj projekt i građanima Ilidže, Butmira, Sokolović Kolonije i Hrasnice omogućiti kvalitetniji, brži i sigurniji javni prevoz i kvalitetniju povezanost. Građani su slušali priče o pruzi do Hrasnice decenijama, sada vide rad i napredak. Veliko je zadovoljstvo biti dijelom još jednog velikog projekta. Završili smo mnoge projekte, završit ćemo i ovaj. Mnogi bi odustali na prvim preprekama, mi nismo i nećemo - kazao je je za Fenu ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta.

Nakon što se rekonstruisala tramvajska pruga od Ilidže do Marijin dvora, obnovila trolejbuska mreža do Vogošće, prvi put se tramvajska pruga širi.

Kako su najavili iz Ministarstva saobraćaja KS, nakon što se završe radovi na tramvajskoj pruzi do Hrasnice, počinju pripreme i za prugu do Dobrinje.

- Očekivanja su da sa svim predradnjama za projekt tramvajske pruge od Nedžarića do Dobrinje i Aerodroma počnemo u 2026. godini. To znači da ćemo biti spremni za idejni, glavni projekt i u konačnici u periodu nakon 2026. godine za obezbjeđivanje sredstava te za raspisivanje nadzora i radova. Očekivanja su da će do 2030. tramvaj voziti do Dobrinje - istakao je Šteta.