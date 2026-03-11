Hajrudin Halilović prelazi iz NES-a u SDA

Dobrodošlicu su mu na press konferenciji izrazili zastupnici SDA u Skupštini USK i članovi rukovodstva KO SDA USK.

- U kratkim izjavama za medije, istaknuto je da je pristupanje zastupnika Halilovića rezultat višegodišnje saradnje u kantonalnoj Skupštini, izražene posebno u aktuelnom mandatu, u okviru kojeg je zastupnik Halilović podržavao sve sastave izvršne vlasti u kojima je učestvovala ili iste predvodila SDA - navodi se u saopćenju stranke.

Iz SDA također ističu da se nastavlja pozitivan trend jačanja stranačkih struktura i kapaciteta u Unsko-sanskom kantonu, a potvrda tome je i činjenica da SDA ponovo ima najbrojniji klub zastupnika u Skupštini USK.