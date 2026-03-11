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POLITIČKI TRANSFER

Hajrudin Halilović prelazi iz NES-a u SDA

Pristupanje zastupnika Halilovića rezultat višegodišnje saradnje u kantonalnoj Skupštini, saopćili su iz SDA

Prostorije Kantonalne organizacije SDA USK. USK

B. S.

11.3.2026

Zastupnik u Skupštini Unsko-sanskog kantona, Hajrudin Halilović, napustio je Narodni evropski savez (NES) i pristupio Stranci Demokratske Akcije (SDA).

Pristupanje Halilovića stranci danas je ozvaničeno u prostorijama Kantonalne organizacije SDA USK. 

Dobrodošlicu su mu na press konferenciji izrazili zastupnici SDA u Skupštini USK i članovi rukovodstva KO SDA USK.

 - U kratkim izjavama za medije, istaknuto je da je pristupanje zastupnika Halilovića rezultat višegodišnje saradnje u kantonalnoj Skupštini, izražene posebno u aktuelnom mandatu, u okviru kojeg je zastupnik Halilović podržavao sve sastave izvršne vlasti u kojima je učestvovala ili iste predvodila SDA - navodi se u saopćenju stranke.

Iz SDA također ističu da se nastavlja pozitivan trend jačanja stranačkih struktura i kapaciteta u Unsko-sanskom kantonu, a potvrda tome je i činjenica da SDA ponovo ima najbrojniji klub zastupnika u Skupštini USK.

# SDA
# NES
# HAJRUDIN HALILOVIĆ
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