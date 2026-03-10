Nazire li se četvrta Vlada u tri i po godine u Krajini: SDA šalje NES, SDP i NiP u opoziciju?

U Unsko‑sanskom kantonu vode se razgovori o formiranju nove parlamentarne većine, potvrđeno je nezvanično za portal "Avaza".

Trenutno vladajuću većinu u ovom kantonu čine NES, SDP, NiP, DF i zastupnik Stranke za BiH.

Od izbora 2022. godine postojale su razne kombinatorike, prvo je SDA zajedno s NES-om bila u vlasti, pa je onda SDA napravila većinu SDP-om, NiP-om i POMAK-om, a trenutno svjedočimo trećoj Vladi na čelu s Mustafom Ružnićem.

Ipak, SDA ne čeka mirno u opoziciji i prema nezvaničnim informacijama uskoro bi trebala biti ozvaničena informacija da im pristupa zastupnik Hajrudin Halilović, koji je dobio mandat na izborima ispred NES-a.

Također, sve je izvjesnije da će DF napustiti vladajuću većinu, kao i zastupnik Stranke za BiH Nisvet Jusić, koji je trenutno predsjedavajući Skupštine USK. Osim njih, u većini bi se trebao naći i Jasmin Hušić, koji je dobio mandat ispred Naše stranke, a kasnije prešao u NiP, da bi se s njima razišao kao i Šuhret Fazlić kada se rušila Vlada Nijaza Hušića. POMAK, koji je trenutno opozicija, je voljan podržati SDA u pravljenju nove većine, jer njima je ključno da dio većine nije NES.

Da li će dogovor na kraju biti postignut, prema informacijama "Avaza", trebalo bi se znati do kraja sedmice.