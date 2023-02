Zvijezde otkrivaju mane partnera u vezi

Neki od nas su nagli, drugi principijelni, treći previše posesivni… Sve su to osobine koje su podnošljive, ali ako prijeđu u krajnost, naše ponašanje može ozbiljno ugroziti odnos s partnerom. Kad u vezi ili braku nešto zaškripi, mnogi ne žele uvidjeti koliko su pogreškama i lošim ponašanjem prema partneru pridonijeli napetostima u odnosima.

Treba imati hrabrosti i suočiti se s vlastitim slabostima. Astrološki kritički osvrt na vaše i partnerove najčešće greške te propuste pomoći će da poboljšate ljubavne odnose.

Ovnovi su slijepi na partnerove potrebe

Ovnovi znaju biti egocentrični i nedovoljno tolerantni prema voljenoj osobi. Partneru teško priznaju da je upravu, a to ga može povrijediti i učiniti da se osjeća neravnopravnim. Ovnovi misle da, kad njih nešto zanima, to jednako zanima i partnera ili, ako nešto sami žarko žele, da to i partner mora jako željeti. Ponekad su slijepi za želje voljene osobe ili nemaju strpljenja. Zbog nagle i kapriciozne prirode prije će se posvađati nego mirno saslušati što im partner želi reći. Kad ne bi bili toliko sebični i kad bi bili tolerantniji, sklad bi sigurno bio veći.

Bikovi se ugnijezde u bračnu rutinu

Bikovi se u dugim vezama prebrzo ulijene. S vremenom, a da toga nisu ni svjesni, odnos postaje monoton. Kad se jednom ugnijezdi u rutinu, teško ga je natjerati da se pomakne.

Takvo ponašanje očekuje i od partnera, međutim ako on voli društvo i izlaske, Bikova sebičnost i inercija mogu narušiti odnos. Zbog materijalističkih pogleda na život nema puno sluha za emotivnog partnera, koji bi možda bio sretniji uz više nježnosti nego uz Bikove skupe darove. Griješi jer smatra da partnera više ne treba šarmirati ili ga izvesti u društvo, nego misli da su miran život i bogata trpeza dovoljni.

Blizanci su ironični i kritični

Njihova prevrtljiva narav velika je prepreka u ostvarenju stabilne veze. Brzopleti su i nestrpljivi pa partneru često ne dopuste da završi misao, nego ga odmah prekidaju i počinju razgovor o nečemu trećem. Iako im se mora priznati lucidnost i naglašeni intelekt, većina ih je ironična i vole biti mentalno nadmoćniji od partnera, kojem spočitavaju mane ili pogreške, a svoje ne vide.

Znaju biti hladni i proračunati pa druga strana može biti zakinuta za nježnost. Kako im u ljubavi glavni izazovi nisu erotika i seks nego intrigantan i duhovit razgovor, cijenit će partnera dok god ga ima živaca slušati.