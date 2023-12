Muškarci otkrili stvari koje najviše mrze kod žena, neki odgovori su šokantni

Jedan korisnik Reddita, očigledno nezadovoljan svojim odnosom s partnericom, upitao je korisnike ove mreže šta najviše mrze kod žena.



Viralno pitanje

U prvi mah dobio je jako malo komentara, ali mini anketa počela je da se šeruje pa je za manje od 48 sati dobio toliko odgovora da je njegovo pitanje postalo viralno.

Anketirani su, odgovarajući na ovo pitanje, imali i mogućnost da ocijene najvišom ocjenom onaj odgovor drugih muškaraca koji im se činio najvjerodostojnijim i najupečatljivijim.

Ovo je 10 najboljih odgovora

1. “Jako su izbirljive u jelu. One koje jedu istu hranu ne žele ni da pogledaju u jelovniku druga jela, a one koje se ohrabre da i probaju nešto, konobar mora do detalja da im objasni od čega se jelo sastoji.“

2. „Neambiciozne djevojke koje se zaposle negdje samo da bi radile. Nemaju nikakvu želju za karijerom, za napredovanjem u životu, samo da zarade neku sumu koju će poslije trošiti sa mnom ili prijateljicama.“

3. „Mrzim djevojke koje puše, ne vade cigare iz usta. Džaba im poslije svaka žvaka u ustima kad smrad ostaje. Mrzim i ružna stopala.“

4. „Ne volim one koje se oblače kao prostitutke, i to one jeftine. Misle da će tako biti atraktivnije, a zapravo postaju grozne.“

5. „Prezirem one koje se stalno napijaju kad izađu. Ne volim ni da na djevojci ništa ne primijetim, da nema obline.“

6. „Ne volim debele djevojke koje su takve jer su se svjesno zapustile.“

7. „Ružni zubi i loš zadah iz usta.“

8. „Uobražene djevojke koje paraju oblake nosom.“

9. „Arogancija bez pokrića.“

10. „Prenemaganje prilikom odabira filma, hrane, ljetovanja…“