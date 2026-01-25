Evo šta stručnjaci kažu o temeljnom čišćenju veš mašine

Iako su savjeti o čišćenju domaćinstva česta tema, održavanje veš mašine često se pokazuje kao izazov, posebno jer je riječ o uređaju koji bi trebao čistiti sam. Upravo zato testirane su tri najpopularnije prirodne metode za čišćenje veš mašine kako bi se utvrdilo koja je zaista učinkovita.

Temeljito čišćenje

Stručnjaci preporučuju temeljito čišćenje veš mašine barem jednom mjesečno. Uprkos redovnom održavanju, u bubnju se često nakupljaju ostaci deterdženta, omekšivača i vlage, što može uzrokovati neugodne mirise koji se zadržavaju i na odjeći nakon pranja.

Stručnjakinja za kućanske uređaje Džesika Petrino (Jessica Petrino) ističe kako je nakupljanje ostataka u veš mašinama vrlo često te može dovesti do razvoja bakterija i gljivica. Kako bi provjerila učinkovitost prirodnih rješenja, isprobala je tri metode koje se najčešće preporučuju u kućanstvima.

Tri metode

Prva metoda uključivala je korištenje sode bikarbone. Jedna šoljica sode stavljena je u bubanj, nakon čega je pokrenut prazan ciklus pranja na najvišoj temperaturi. Iako je bubanj nakon pranja bio vidno čišći i sjajniji, neugodni mirisi nisu u potpunosti nestali, a dio prljavštine ostao je prisutan.

Druga metoda bila je čišćenje bijelim octom. Smjesa octa i tople vode nanesena je na gumenu brtvu vrata, dok je dodatna šoljica octa stavljena u ladicu za deterdžent prije pokretanja vrućeg ciklusa. Ova metoda pokazala se učinkovitijom od sode bikarbone te je uklonila većinu naslaga i mirisa, no manji tragovi plijesni i dalje su se mogli osjetiti.

Treća i najučinkovitija metoda pokazala se upotreba kristalne sode, poznate i kao natrijev karbonat. U bubanj je stavljeno oko 500 grama kristalne sode, nakon čega je pokrenut dugi program pranja na visokoj temperaturi. Ova metoda potpuno je uklonila neugodne mirise, temeljito očistila veš mašinu, bez potrebe za dodatnim čišćenjem.