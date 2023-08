Ne bacajte zaštitni čep od boce ulja: Evo kako se on koristi

Kada kupimo novu bocu ulja za kuhanje, obavezno prstom povučemo i skinemo onaj zaštitni čep koji se nalazi ispod glavnog otvarača i bacimo ga u smeće, ali to se navodno uopće tako ne radi.

Opće je poznato da svako ulje sadrži plastični čep ispod klasičnog poklopca, ali većini nikad nije palo na pamet da on i nečemu služi.

Mnogi misle da je to samo komad plastike koji sprečava da se ulje izlije prilikom transporta do trgovine, no zaštitni čep zapravo je vrlo koristan kada ulje uzmete s police i donesete ga kući, prenosi UNILAD.

Kako otkriva @chaldomom, korisnik TikToka, taj zaštitni čep služi za sporo i dozirano točenje ulja. Jednom kada ga povučete van i skinete, trebate ga okrenuti na suprotnu stranu i vratiti u bocu - ulje će teći kroz mali otvor i moći ćete ga savršeno dozirati tokom pripreme jela.

Video je pogledan više od 11 miliona puta i skupio je jako mnogo komentara, a ako je suditi po njima, mnogi nisu nikada čuli za ovaj trik – koji zapravo ima smisla, piše Večernji.hr.