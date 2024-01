Viljušku svi koristite pogrešno: Majstor bontona objasnio kako se pravilno drži pribor za jelo

Iako pribor za jelo koristimo svakodnevno, niko od nas ne razmišlja radi li to po bontonu. Upravo zato je video britanskog majstora za bonton Vilijama Hansona (William) postao viralan.

U narednom videu objašnjava kako, kada uzimate hranu, zupci viljuške trebaju biti okrenuti prema gore, kao da uzimate hranu kašikom. Ali, kada u ruke uzmete nož, onda zupci trebaju biti okrenuti prema dolje, prenosi City magazine.

Tačan ugao

Objasnio je i kako se odlaže pribor kada završimo s jelom. Kada ste gotovi, ključno je da pribor za jelo bude zajedno, što govori konobarima da ste završili i da mogu odnijeti vaš tanjir. “Ako pribor za jelo zamislite kao kazaljke na satu, u Britaniji je tačan ugao pod kojim ostavljate pribor na tanjiru 18.30. U Americi je to više oko 16.20. Neke evropske zemlje pribor slože na 3.15. No ne brinite previše oko ugla, sve dok ste pribor za jelo odložili zajedno. To je znak koji će konobar prepoznati.”