Nećakinje princeze Dajane osvojile Dohu

Sestre Spenser zablistale su u pastelnim, svečanim haljinama koje podsjećaju na kraljevski glamur, a cijeli izgled upotpunile su Chopard nakitom. Raskošne kreacije potpisuje kultni dizajner Zuhair Murad, a njihov nastup na crvenom tepihu odmah je zabilježilo i arapsko izdanje Voguea.

Dodjela nagrada Fashion Trust Arabia, održana sinoć u Dohi, okupila je brojne svjetske zvijezde, no najveću pozornost privukle su Amelia i Eliza Spenser, nećakinje princeze Dajane, koje su još jednom potvrdile reputaciju modnih ikona.

U Dohi su se u velikom stilu pojavile i brojne druge zvijezde – Žizel Bundšen, Adrien Brodi, Redžina King, Kvin Latifa, Lindzi Lohan, Ema Roberts, Selma Bler – čije modne kombinacije možete pogledati u galeriji fotografija.

Bio je to pravi modni spektakl, a sestre Spenser već godinama redovito sudjeluju na najprestižnijim događajima modne industrije.

Nećakinje princeze Dajane odrasle su u Južnoj Africi, gdje su se 1995. preselile s roditeljima, Čarlsom Spenserom i Viktorijom Lokvud, kako bi izbjegli intenzivnu medijsku pažnju tijekom turbulentnog razdoblja u britanskoj kraljevskoj obitelji. Godinu poslije finaliziran je Dajanin razvod, a potom i veza s Dodijem Al-Fajedom, zbog čega su sestre dugo živjele daleko od britanske javnosti.

Amelia i Eliza bile su uz oca na sprovodu svoje slavne tete 1997. godine u Londonu.

Njihov brat Luis Spenser kasnije se vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo, diplomirao u Edinburghu i Londonu, dok je starija sestra Kiti Spencer završila studij mode u Firenci i magistrirala menadžment luksuznih brendova.

Blizanke su se 2021. preselile u London. Amelia danas radi kao organizatorica vjenčanja i zaručena je za 12 godina starijeg Grega Maleta, fitness trenera i nutricionista. Eliza, koja je minutu starija, bavi se dizajnom interijera i u vezi je s Čeningom Milerdom, poduzetnikom iz tehnološkog sektora.