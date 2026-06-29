Tramp tvrdi da se SAD i Iran sutra sastaju u Dohi

Američki predsjednik Donald Tramp ustvrdio je u ponedjeljak da je Iran želio sastanak te da će se dvije strane sastati u utorak u glavnom gradu Katara Dohi, javlja Anadolu.

- Iran je zatražio sastanak. On će se održati sutra u Dohi - naveo je Tramp u kratkoj objavi na svom nalogu na društvenoj mreni Truth Social.

Međutim, ranije istog dana, zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Garibabadi izjavio je da za ovu sedmicu u Dohi nisu zakazani nikakvi tehnički razgovori sa SAD-om, demantujući tako pisanje američkih medija. Ipak, on je dodao da se konsultacije s posrednicima nastavljaju.

Nesuglasice oko Hormuza

Portal Axios ranije je izvijestio da su se SAD i Iran, nakon nedavnih napada, dogovorili da riješe svoje nesuglasice u vezi s Hormuškim tjesnacem, koji je Teheran zatvorio nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade krajem februara.

Izaslanici Bijele kuće Stiv Vitkof i Džared Kušner odletjet će u Dohu na sastanak kako bi razgovarali o memorandumu o razumijevanju, saopštila je portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit.

Pravo na upotrebu sile

Očekuje se da će se ovi razgovori na visokom nivou održati na marginama pregovora na tehničkom nivou, izjavila je ona za Fox News.

- Što se nas tiče, mi se pridržavamo našeg dijela sporazuma o prekidu vatre - rekla je Levit, dodajući da, iako Tramp ostaje posvećen mirovnom procesu, Vašington zadržava pravo na upotrebu vojne sile.

- Na nasilje će se odgovoriti nasiljem - napomenula je.

Levit je izrazila nadu u postizanje konačnog sporazuma, ističući da će američki predsjednik potpisati dogovor samo ako on stavlja interese nacije na prvo mjesto.

Očekivani sastanak dolazi usred ponovnih tenzija između SAD-a i Irana u vezi s Hormuškim tjesnacem, a nakon Islamabadskog memoranduma i kasnijih tehničkih razgovora u Švicarskoj s ciljem okončanja rata s Iranom.