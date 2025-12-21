Armin Osmančević: Ne zanima me moda, već trag koji ostaje

Modni dizajner Armin Osmančević, osnivač brenda AROS, nakon impresivne međunarodne karijere odlučio je svoj rad usidriti u Sarajevu.
Za kratko vrijeme izgradio je prepoznatljiv stil – minimalistički, dugotrajan, luksuzan, ali tih i nenametljiv. Njegova nova kolekcija jesen/zima 2025. inspirisana je ritualom kafe, a filozofija brenda zasniva se na besprijekornim krojevima i vrhunskim italijanskim materijalima.
U razgovoru za “Dnevni avaz”, Osmančević govori o inspiraciji, materijalima, dugotrajnosti, identitetu brenda i povratku u Sarajevo.
Kafa je inspiracija nove kolekcije. Na koji način ste miris i teksturu kafe pretočili u materijale i krojeve?
- Iskreno vjerujem da najljepše uspomene i najzanimljivije priče nastaju uz kafu. U našem podneblju, kultura kafe nosi bezbroj značenja – od laganog jutarnjeg razgovora do ozbiljnog poslovnog trenutka. Za mene, kafa je stil života: inspiracija, odmor, mali luksuz u toku dana. Najbolja je, uvijek, u društvu onih najbližih. Italijanska tradicija kafe je također dio svakodnevnog života, a karakterišu je rituali kao što je ispijanje kafe stojeći za šankom, za razliku od nas koji volimo ćejfiti kafu. Počeo sam piti kafu sa devet godina, jer bi nam moja majka, inače šnajderica, znala napraviti kafu da oćejfimo prije nego što ona počne raditi. Meni je kafa sastavni dio izrade garderobe i za nju me uvijek veže toplina, kreativnost i pozitivna energija.
Koliko je ova kolekcija lična, budući da je nastala iz Vaših rituala i svakodnevnog života u Sarajevu?
- Tako je i nastala ova kolekcija; crna, krem, smeđa, bež – sve su to različite boje kafe pretočene direktno iz najljepših trenutaka koje sam osjetio u Sarajevu posljednjih mjeseci, sa fokusom na najbolje materijale, prelijep dizajn i vječnu eleganciju.
Koje ste materijale koristili? Koliko su oni važni za Vaš identitet?
- Dok sam radio na kolekciji jesen/zima 2025., vraćao sam se temeljnim pitanjima: ko su naši istinski uzori, koje vrijednosti nosimo i kako odjeća može biti smisleni dio života u vremenu koje prolazi nevjerovatnom brzinom? U središtu mog rada stoji odgovornost – briga o kvalitetu materijala, transparentnosti i održivosti svakog koraka lanca nabave i proizvodnje. Surađujemo s više od četrdeset italijanskih kuća specijaliziranih za prirodna vlakna. Loro Piana, Carnet Ferla, Drapers, Zegna Baruffa, Rogna, Ariston Napoli – to su brendovi koje sam koristio u ovoj kolekciji. Materijali su kašmir lagan poput pera, alpaka meka poput putera, ekstra-fina merino vuna izuzetne čvrstoće, organski pamuk i lyocell od eukaliptusa. Sve je birano da traje decenijama i da bude senzualno, opipljivo i bez viškova.
Šta želite da poručite minimalizmom?
- Svaka nova sezona nastavlja se na prethodnu. Sako iz proljeća/ljeta 2025. nosi se uz hlače iz jeseni/zime 2025. To je istinska održivost – ne slogan, već princip. Bez vidljivih logotipa. Bez trendova. Samo čiste linije i konstrukcija koja govori svojom tišinom. Ne zanima me moda, već trag koji ostaje. Garderoba koja šapuće umjesto da traži pažnju. Ona koja traži blizinu, a ne publiku.
Kako ste doživjeli povratak u Bosnu i Hercegovinu nakon međunarodne karijere?
- Moj povratak u Bosnu i Hercegovinu bio je povratak sebi. Sve što sam naučio u svijetu želio sam ponuditi upravo odavde. Sarajevo me je dočekalo kao majka dijete. U tri mjeseca ugostili smo klijente iz više od petnaest zemalja – od Amerike i Luksemburga do Australije i Japana. Najveću zaslugu imaju moje kolege Jasmin i Nedžad.
Stabilnost poslovanja
Vaša estetika je smirena, tiha, bez viškova. Da li mislite da muškarci u regiji sve više cijene takav pristup?
- Moj cilj nadilazi stabilnost poslovanja. Želim da naš rad doprinese široj zajednici i ljepšoj, odgovornijoj svakodnevici. Muški stil je tek u svojoj ranoj fazi; i ja sam tek na početku. Sve što zaista želim reći, reći ću kroz kolekcije koje dolaze.