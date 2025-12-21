Armin Osmančević: Ne zanima me moda, već trag koji ostaje

Modni dizajner Armin Osmančević, osnivač brenda AROS, nakon impresivne međunarodne karijere odlučio je svoj rad usidriti u Sarajevu.

Za kratko vrijeme izgradio je prepoznatljiv stil – minimalistički, dugotrajan, luksuzan, ali tih i nenametljiv. Njegova nova kolekcija jesen/zima 2025. inspirisana je ritualom kafe, a filozofija brenda zasniva se na besprijekornim krojevima i vrhunskim italijanskim materijalima.

U razgovoru za “Dnevni avaz”, Osmančević govori o inspiraciji, materijalima, dugotrajnosti, identitetu brenda i povratku u Sarajevo.

Kafa je inspiracija nove kolekcije. Na koji način ste miris i teksturu kafe pretočili u materijale i krojeve?

- Iskreno vjerujem da najljepše uspomene i najzanimljivije priče nastaju uz kafu. U našem podneblju, kultura kafe nosi bezbroj značenja – od laganog jutarnjeg razgovora do ozbiljnog poslovnog trenutka. Za mene, kafa je stil života: inspiracija, odmor, mali luksuz u toku dana. Najbolja je, uvijek, u društvu onih najbližih. Italijanska tradicija kafe je također dio svakodnevnog života, a karakterišu je rituali kao što je ispijanje kafe stojeći za šankom, za razliku od nas koji volimo ćejfiti kafu. Počeo sam piti kafu sa devet godina, jer bi nam moja majka, inače šnajderica, znala napraviti kafu da oćejfimo prije nego što ona počne raditi. Meni je kafa sastavni dio izrade garderobe i za nju me uvijek veže toplina, kreativnost i pozitivna energija.

Koliko je ova kolekcija lična, budući da je nastala iz Vaših rituala i svakodnevnog života u Sarajevu?

- Tako je i nastala ova kolekcija; crna, krem, smeđa, bež – sve su to različite boje kafe pretočene direktno iz najljepših trenutaka koje sam osjetio u Sarajevu posljednjih mjeseci, sa fokusom na najbolje materijale, prelijep dizajn i vječnu eleganciju.