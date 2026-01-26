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MOĆAN ALAT

Zašto crveni ruž čini da izgledate dotjerano i bez šminke

Idealno ako vam treba brzi trik za bolji izgled i dodatnu dozu samopouzdanja

Moć crvenog ruža. Pexels

A. P.

26.1.2026

Svi želimo izgledati dotjerano svakog dana, čak i kada nemamo mnogo vremena. U takvim situacijama ključnu ulogu može imati šminka, ali ponekad je dovoljan samo jedan proizvod.

Na društvenim mrežama ponovo se govori o jednostavnom triku ljepote koji već godinama koriste stjuardese, modeli i šminkeri. Riječ je o takozvanoj "teoriji crvenog ruža", za koju mnogi tvrde da čini da lice izgleda svježije i ujednačenije – čak i bez ostale šminke.

- Ako na licu ne nosite ništa osim crvenog ruža, koža će automatski djelovati ljepše jer se pažnja preusmjerava na usne - objašnjava Alexis Andrulakis. 

Dodaje kako je u praksi primijetila veliku razliku kada osobe zamijene neutralni sjaj za usne jarkom crvenom nijansom.

- Crvena boja jednostavno obasja lice i daje mu živost - kaže ona.

Iza ove teorije krije se i logično objašnjenje. Crvena je vizuelno najstimulativnija boja u spektru, što znači da prirodno privlači pogled. Kada nosite crveni ruž, mozak se fokusira na usne, dok sitne nesavršenosti poput mrlja ili neujednačenog tena ostaju u drugom planu.

U svijetu kozmetike, crveni ruž odavno simbolizira samopouzdanje, hrabrost i stav. Zato, ako vam treba brzi trik za bolji izgled i dodatnu dozu samopouzdanja, odgovor je jednostavan.

# RUŽ
# LJEPOTA
# ŠMINKA
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