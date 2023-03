Ako želite besprijekoran ten, poštujte ova tri pravila

Za razliku od Korejki čija dnevna njega uključuje 12 koraka, Skandinavke se trude da u svemu budu što jednostavnije i zato tajna njihovog besprijekornog tena ne iziskuje mnogo truda, a daje fantastične rezultate.



Ovo su njihova 3 zlatna pravila kada je u njega kože u pitanju.

Hidratacija je najvažnija

Prvi korak do savršenog tena je hidratacija. To znači da pijete dosta vode, ali i da birate hidratantne proizvode, najbolje one sa hijaluronskom kiselinom.

Dobar trik je i da kremu ili losion nanesete tri minuta nakon pranja lica. Također, krema ili losion su obavezni svaki dan, ali i zaštita od vjetra i sunca.

Njega kože uvijek treba biti sezonska

Njega kože treba da se mijenja u zavisnosti od godišnjeg doba. Potpuno je logično da ono što funkcioniše ljeti, neće zimi zbog drugačijih uvjeta kojima je naša koža izložena.

Različita je količina vlage u zraku, a različit je i nivo UV zračenja. U hladnim mjesecima treba da koristite proizvode koji će koži pomoći da zadrži vlagu.

U zimskim mjesecima treba da birate bogate kreme i serume, a ljeti proizvode koji neće biti masni i neće začepljivati pore.

Nikada ne preskačite SPF

Svako ko zna nešto o njezi kože, zna da se zaštitni faktor ne preskače, bez obzira na godišnje doba. Zimi on može biti niži nego ljeti, ali nije preporučljivo da bude niži od 20.

S obzirom na to da UV zračenje postoji cijele godine, upravo je SPF prva crta odbrane protiv preuranjene pojave bora i finih linija. Također, nije dovoljno SPF nanijeti samo ujutro, već ga treba obnavljati i u toku dana.

Stoga je dobro da u torbi uvijek imate balzam za usne sa SPF-om kako bi od sunčevog zračenja zaštitili i usne.