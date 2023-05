Veličina torbe otkriva karakter žene: Koju vi birate

Mnoge žene u svojim torbama nose razne predmete da im uvijek budu “pri ruci”. Druge svoju torbicu tretiraju kao malu kućnu apoteku koju nose svuda sa sobom, pa će iz vedra neba iz nje izvući neki lijek ako vam je hitno potreban. Možda niste znali, ali o karakteru i ličnosti žene možete mnogo toga da saznate na osnovu toga koje je veličine njena torba. Šta znači ako žena uvijek nosi malu, veliku ili srednju torbu?



Mala torba

Manje torbe biraju žene koje ne vole previše da se opterećuju stvarima i koje vole da imaju sa sobom samo ono što im je nužno potrebno, poput novca, telefona i ključeva. To su obično žene koje nemaju mnogo prijatelja i svoje povjerenje daju uskom krugu ljudi. One su sretnije u malom krugu svojih prijatelja i iskreno im je stalo do njih.

Srednja torba

Srednje torbe uglavnom nose žene kojima je bitan osjećaj sigurnosti. Takve osobe vole o svemu da se dobro informišu prije nego što donesu konačnu odluku. Ako je torba glamurozna, ta osoba je vrlo samouvjerena i otvorena prema novim iskustvima i poznanstvima.

Velika torba

Velike torbe uglavnom nose žene koje iznova žele nove stvari u svom životu i koje su veoma znatiželjne. Torbe koje se nose preko ramena zaštitni su znak žena koje znaju dobro da organizuju svoje vrijeme. Torbe s ručkom preferiraju žene koje vole da budu šefovi, kojima prija rukovodeće mjesto.