Anđelina Đoli blistala u dva minimalistička stajlinga u šetnji s kćerkom

Anđelina Đoli (Angelina Jolie) iskoristila je putovanje u Njujork za druženje s 18-godišnjom posvojenom kćerkom Zaharom te privlačila pažnju u dojmljivim minimalističkim outfitima



Glumica Anđelina posljednja dva dana intenzivno provodi vrijeme s najstarijom kćerkom Zaharom te je u zajedničkim druženjima pokazala dva elegantna minimalistička stajlinga.

S 18-godišnjakinjom posvojenom kćerkom viđena je u šetnji Njujorkom u otmjenoj kombinaciji bijele majice i crne midi suknje koje je kombinirala s krem salonkama i torbicom u istoj nijansi.

Idućeg dana, s rođenom Etiopljankom provodila je zajedničko vrijeme u novoj šetnji u blizini hotela ''Greenwich'', a pažnju je privlačila u bijeloj haljini bez rukava.

Nabori i lepršav kroj ovoj su minimalističkoj haljini brenda ''See By Chloe'' dali dašak holivudskog glamura, baš kao i sunčane naočale od kojih se prelijepa glumica ne odvaja. Look je upotpunila bijelim sandalama s platformom i trendi zlatnim zakovicama.