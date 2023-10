Ima 23 godine, a njena mama 56 i ljudi stalno misle da su sestre: “Čak nosimo istu odjeću”

View this post on Instagram

Svaki dan nose istu odjeću - a to je počelo kada je Gabrijea bila beba. Ketrin bi kupila istu odjeću za svoje tri kćerke i sebe jer je to često bilo lakše, a njoj je to bilo "zabavno". Dok njene kćeri Lauren (24) i Sofija (Sophia, 18) nisu uživale izgledati isto kao njihova mama, Gabrijela je to baš voljela. Njih dvije su sada nerazdvojne i nastavljaju usklađivati svoj stil kako bi izgledale "glamurozno" i u skladu.

Raspoložene i živahne

Njihov osnovni ansambl su haljina i štikle, a Ketrin čak nosi istu veličinu kao Gabrijela. Porodica živi u američkom Konektikutu, gdje Gabrijela radi kao kozmetičarka i kreatorica sadržaja, dok je Ketrin autorica.

- Uvijek se slažemo. Drugačije je i izaziva pomutnju gdje god stignemo. Obje smo uvijek dobro raspoložene i živahne. Radimo sve zajedno - rekla je Gabrijela.