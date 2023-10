Zbog rijetke bolesti raste joj duga brada: ''Svi mi govore da je obrijem, ali mom momku se sviđa''

View this post on Instagram

- Osjećala sam da je brijanje jedini način da preživim. Na neki način, osjećam da je to donekle potvrđeno količinom mržnje koju dobivam na internetu.

Neki su i ljubazni

Mnogi me pitaju ''šta sam'' jer zbog brade nekako ne izgledam kao čovjek, ili jesam li muškarac ili žena. Kažu mi da se moram obrijati – ljudi mi vole govoriti šta da radim sa svojim tijelom.

Drugi vide moje namjere, podržavaju me i ljubazni su. Većina mojih pratilaca trenutno su muškarci, čini se da uživaju u pogledu. Ljudi se obično ne sukobljavaju sa mnom lično. Definitivno puno bulje i ponekad će izvaditi svoje telefone i pokušati me slikati. Ljudi moraju shvatiti da je jedino što me čini drugačijim od bilo koga drugog je moj prkos. Zbog moje brade nisam ni čudna ni drugačija. Volim sebe i to ljuti ljude.

Koral kaže da njen partner Ilijas nema problema s njenom bradom, a podržavaju je i njena mama i familija.

- Žene se ne bi trebale skrivati. Zaslužujem ljubav. Zaslužujem zadovoljstvo. I neću više pristajati na kompromis oko toga. Definitivno je pomoglo to što me Ilijas tako jako voli. Dao mi je do znanja da je on moje sigurno mjesto.

Osjetljiva koža

Nakon što sam se prestala brijati, oboje smo bili puno sretniji; on jer sam konačno stjecala samopouzdanje u sebe takvu kakva jesam, a ja jer me više nije toliko boljelo zbog brijanja moje osjetljive kože. Konačno sam se osjećala dobro u svom tijelu.

Koral je odlučna riješiti se stigme oko žena koje imaju dlake na licu. Nedavno je održala govor u lokalnoj biblioteci, a svoja iskustva dijeli i na internetu sa svojim pratiocima, piše Večernji.

- Moramo razmisliti o tome zašto žene s bradom toliko smetaju ljudima. Većina ljudi na svijetu poznaje ženu koja uklanja dlake s tijela, rekla bih da to rade svi. Kako biste reagirali da prestane? Biste li i dalje voljeli tu osobu? Ili je ta ljubav uvjetovana njihovim uklanjanjem dlaka - zaključuje Koral.