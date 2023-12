''Ja sam najzgodnija doktorica na svijetu, pacijenti me zbog toga ne shvataju ozbiljno''

Često mi kažu da sam najzgodnija doktorica na svijetu i to mi laska. Ljudi valjda ne očekuju da doktori budu seksi, kao da je to nešto čudno - rekla je za The Sun dr. Stesej Naito (Stacey) s Beverli Hilsa.



Stesej je fizijatrica i šefica je klinike u Los Anđelesu. Kad ne liječi pacijente, takmiči se u bodibildingu. Kaže kako se zbog izgleda još na fakultetu morala boriti sa stereotipnim ispadima.