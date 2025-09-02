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Povratak klompi: Od "kopitarki" do modnog trenda

Nekada ismijavane, a danas zauzimaju visoko mjesto među najpoželjnijim trendovima sezone

Modni povratak klompi. Instagram

A. P.

2.9.2025

Nekada kritikovane zbog svog neobičnog izgleda, klompe su se tiho vratile na velika vrata i sada su jedan od omiljenih komada za prelazni period. Moderna reinterpretacija ovog retro modela donosi boho šarm i vintage duh svakodnevnim outfitima.

Zanimljivo je da su nekada bile ismijavane i nazivane "kopitarkama", dok danas zauzimaju visoko mjesto među najpoželjnijim trendovima sezone.

Ono što klompe čini posebno privlačnima jeste njihova udobnost i svestranost, jer su dovoljno prozračne za toplije dane, ali istovremeno pružaju dovoljno pokrivenosti kada temperatura padne. Upravo zbog te ravnoteže lako se kombinuju s raznim stilovima, od romantičnih haljina i lepršavih suknji, preko širokih farmerki i pletenih komada, pa sve do elegantnih outfita za večernje prilike.

Danas dolaze u najrazličitijim varijantama, od pliša, buklea, platformi i zakovica, pa sve do odvažnih printova poput leopard dezena.

Iako i dalje ne nailaze na odobravanje svih i često dijele modne ukuse, klompe su se vratile kao snažan stilski izraz i ključni komad u prelaznim outfitima.

# TREND
# MODA
# LJEPOTA I MODA
# POVRATAK
# LIFESTYLE
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