Božo Vrećo obuo baletanke od 700 eura: Mnogima se gade

Bh. interpretator sevdalinke Božo Vrećo na Instagramu je podijelio zanimljive fotografije gdje se pohvalio kako nosi omraženi komadom obuće.
Riječ je o Maison Margiela Tabi baletankama sa razdvojenim prstima koje podsjećaju na kamilja stopala.
Fotografija ima više od hiljadu lajkova, a ispod objave se redao niz komentara. Vrećo je otkrio kako je naletio na ženu koja je nosila također Maison Margiela Tabi cipele.
- Kada čekajući voz naletiš na Maison Margiela sestru. Blizanci – napisao je Božo.
Pomenuti model baletanki prodaje se na online web trgovinama po cijeni i od 700 eura.
Na jednoj od fotografija pokazao je da ima i čarape koje su prilagođene ovom modelu obuće te imaju razdvojene prste.
Njihov prepoznatljiv dizajn sa razdvojenim prstima - prvobitno je inspirisan japanskim tabi čarapama iz 15. vijeka. Prvi put predstavljene 1988. godine tokom debitantske revije Martina Margiele, Tabi cipele su u početku bile šokirane i dočekane sa zaprepaštenjem.
Godinama su ove cipele postojale na marginama - omiljene među modnim insajderima, ali rijetko viđene u svakodnevnici. To se promijenilo 2023. godine, kada je Tabi model dospio u fokus pažnje, dijelom zahvaljujući viralnoj TikTok priči nazvanoj "The Tabi Swiper" u kojoj je ukradeni par izazvao široku online fascinaciju.