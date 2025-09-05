Božo Vrećo obuo baletanke od 700 eura: Mnogima se gade

Bh. interpretator sevdalinke Božo Vrećo na Instagramu je podijelio zanimljive fotografije gdje se pohvalio kako nosi omraženi komadom obuće.

Riječ je o Maison Margiela Tabi baletankama sa razdvojenim prstima koje podsjećaju na kamilja stopala.

Fotografija ima više od hiljadu lajkova, a ispod objave se redao niz komentara. Vrećo je otkrio kako je naletio na ženu koja je nosila također Maison Margiela Tabi cipele.

- Kada čekajući voz naletiš na Maison Margiela sestru. Blizanci – napisao je Božo.

Pomenuti model baletanki prodaje se na online web trgovinama po cijeni i od 700 eura.