Ako razmišljate o braku, evo šta se prvo trebate zapitati

Osoba koju odaberete za životnog partnera utjecati će na svaki aspekt vašeg života: na vaše mentalno zdravlje, na finansije, na način na koji ćete odgajati djecu i još mnogo toga o čemu ćete odluke dijeliti sa svojim partnerom.

Zbog svega toga ne treba ni govoriti koliko je bitan dobar i ''pametan'' izbor nekog s kim se slažete, ko vas poštuje i s kim dijelite neke od bitnih životnih vrijednosti, pa stručnjaci savjetuju da sebi, prije nego se odlučite na tako važan korak kao što je brak, postavite ova četiri pitanja:

Želite li brak jer ne želite završiti sami?

Savjetnica za mentalno zdravlje Erin Parisi i bračna i porodična terapeutkinja Hajdi Mekbejn (Heidi McBain) kažu da pokušate ne dopustiti da strah stane na put uživanju u svakoj životnoj dobi; kao ni tome da cijenite sebe kao individuu.

- Strah da ćemo završiti sami ukorijenjen je u tome koliko cijenimo sebe, a naša vrijednost nije određena time s kim smo ili jesmo li s ikim - kažu stručnjakinje.

Osjećate li obavezu da se udate ili oženite?

- Jednom kada par objavi zaruke, vijesti se šire, planira se vjenčanje i može se činiti kao da je sve zaključeno - kaže Parisi.

Lako će vas u početku preplaviti uzbuđenje i blokirati vam sve negativne i mučne misli, a pomisao da ćete slomiti srce svom budućem supružniku, razočarati roditelje ili izgubiti predujam može stvoriti nemir koji vas tjera da nastavite s planovima brak za koji ni niste sigurni da želite.

Obaveza može biti i suptilna, poput razmišljanja o braku kao statusnom simbolu ili tački na zamišljenoj vremenskoj crti koja se mora označiti. Što god bilo, vjenčanje kako biste nekome nešto dokazali - ili čak sebi - može vas navesti da odaberete nekoga koga inače možda ne biste.

Ulazite li u brak zbog novčanih razloga ili finansijske stabilnosti?

- Brak je način da se dva života formiraju skupa sigurnost bi trebala biti jedna od prednosti, no to ne bi trebala biti finansijska sigurnost. Ulazak u brak da riješite svoje probleme može dovesti do toga da previdite glavne vrijednosti ili razlike u osobnosti i da se držite nekoga ko u životu ne želi isto kao i vi - kažu stručnjakinje.

Nagoni li vas na brak briga oko godina?

- Mnogi ljudi imaju ideju o tome kako žele da im život izgleda u određenim godinama, a često je baš brak velika prekretnica - rekla je Parisi. Za nekoga ko se približava dobi u kojoj bi se ''trebalo vjenčati'', biti u braku može biti važnije od toga za koga se ženi ili udaje.

- Osjećaj spremnosti za brak i to što ne želite više čekati ''pravu'' osobu može učiniti da se osjećate kao da je osoba s kojom ste ''dovoljno dobra'', iako znate da se u mnogočemu ne slažete i ne odgovarate si - objasnila je McBain.

Stručnjakinje zato savjetuju da prije braka promislite o ovim pitanjima jer, iako se to možda ne čini romantičnim, što je romantičnije od braka s nekim jer to želite, a ne jer morate?