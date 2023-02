Izračunajte svoj podznak, on dominira vama poslije 30.

Odnos znaka i podznaka

Kao što je Sunce središte Sunčevog sistema i koren života na Zemlji, tako je i horoskopski znak središte nas samih, odnosno jezgro onoga ko smo. Podznak, sa druge strane, jeste način na koji nas drugi vide i doživljavaju. Znak se odnosi na ono što je unutra, što držimo u sebi, dok je podznak „rezerviran“ na ono što je vanjsko, odnosno ono što prikazujemo svetu oko nas.

Šta vaš podznak govori o vama

Služi kao okvirna pretpostavka i dio slagalice o vama. Za potpunu analizu, definiciju i objašnjenje neophodno je, naravno, konsultirati astrologa koji će vam uraditi natalnu kartu i na osnovu nje definirati sve one nijanse, osobine, odrednice na osnovu položaja planeta.

Natalna karta obuhvata čitav zbir brojnih složenih kombinacija, kao što su planete u znaku, kuće u znaku, astrološki aspekti između planeta i uglova, vladanje kućom i mnogi drugi faktori koje treba pažljivo uzeti u obzir.

Podznak Ovan

Osobe sa podznakom u Ovnu su direktni i brzi. Njihov prvi instinkt je da rade, ne da razmišljaju. Planiranje unaprijed nije njihov moto i osobe sa ovim podznakom su prepoznatljive po tome da streme naprijed, bez imalo dvoumljenja.

Istovremeno, to ne znači da su osobe sa podznakom u Ovnu agresivne. Asertivne da, ali nikako agresivne. Imaju neposredan i mladalački pristup svemu što ih zanima i što žele, što negdje može biti pogrešno protumačeno. Ono što je za pojedine osobe ovog podznaka karakteristično jeste da su vrlo takmičarski nastrojene, kao i da na sebe stavljaju previše pritiska. Prirodno im je da žele da su iznad svega što rade, brzi su u spremanju, hodanju, komunikaciji i imaju vrlo malo strpljenja prema ležernom stilu. Narav im je prijeka, također.

U djetinjstvu, osobe sa podznakom u Ovnu najčešće su okarakterizirane kao individualci, što ih prati i u odraslom dobu. Nije rijetkost da im se ljudi obraćaju za pomoć, jer djeluju kao osobe koje sasvim dobro obavljaju stvari sami. Pa, ipak, uprkos prilično nezavisnom i samostalnom maniru, u vezama su više nego spremni za kompromise i vrlo su vezani za ljude koji su im dragi.

Podznak Bik

Osobe sa podznakom u Biku su obično spore, stabilne i sposobne; imaju ogromnu izdržljivost i veoma su lojalni prema ljudima do kojih im je stalo. Po prirodi su otporni na promjene, nisu neki naročiti ljubitelji istih. Usljed toga, umiju da budu prilično tvrdoglavi u namjeri da se drže starog, poznatog, oprobanog i ne prihvate novine. Pa ipak, imaju praktičan pristup životu i sigurnost im je ispred svega, naročito stupanja na neki nov teren i otpor proizlazi uglavnom iz tog razloga.

Osobe rođene sa podznakom Bika su često vrlo oprezni, istovremeno priželjkujući sve one dobre stvari u životu. Bitno im je materijalno i ugađanje sebi, što u nekim slučajevima može prerasti i do mane.

U vezama mogu da budu prilično posesivni i teški na raskidu. Iako nisu naročito ljubomorni, svoje partnere osobe sa podznakom u Biku vide kao njihovo vlasništvo, što ume da izazove poteškoće u odnosu.

Pa ipak, osobe sa ovim podznakom su vrlo senzualne i preferiraju udobnost skladne veze nasuprot avanturama i kratkotrajnim zanosima. Ljudi vole da su u njihovoj blizini, jer odišu smirenošću i unutrašnjom harmonijom.

Podznak Blizanci

Osobe sa podznakom u Blizancima svet posmatraju kao mjesto za učenje. Po prirodi su radoznali u vezi ljudi iz njihove okoline, ljubopitljivi su, neposredni i vole druženja. Također su i nemirnog duha, brzi u iskazivanju fizičkih ekspresija i djeluju nestrpljivo čak i kad to nisu i ne misle.

Vrlo su spretni sa riječima i mnogo vole da se povezuju sa ljudima, pričaju i budu u centru pažnje što ih ponekad čini egocentričnim. Ono što je zanimljivo kod osoba sa ovim podznakom jeste da postoje takozvana dva podtipa – jedni su vrckavi, pričalice, neobični i eklektični. „Iz aviona“ što se kaže interesantni i zabavni. Drugi tip su malo rezerviraniji, naoko hladni i intelektualni. U društvu su odmjereni, skloni duhovitoj, oštroj i dubokoumnoj komunikaciji na manje zabavan način. Nevezano od podtipa kojem pripadaju, rođeni sa podznakom Blizanaca mentalno su vrlo aktivni i uvijek imaju nešto duhovito šarmantno da kažu.

U djetinjstvu se za njih obično kaže da su radoznala, intelektualna i pomalo čudna djeca. U vezama osobe sa podznakom Blizanaca traže dozu lične slobode i prostora. Uživaju u intelektualnim debatama i razmjeni ideja, istovremeno dajući istu dozu slobode i prostora koja im treba i svom partneru.

Podznak Rak

Osobe sa podznakom u Raku naoko djeluju kao nježna bića, slatka i nevina. Imaju onu dozu poznatog u njima, djeluju nam kao momak ili djevojka iz susjedstva. Ne prave od sebe centar svemira kad uđu u prostoriju, već lagano kroče i zainteresiraju okolinu. A kako su osjetljivi na okruženje, ponekad umiju da se lako usplahire, naročito u javnosti.

U situacijama kada se osjećaju ugroženim, prvi instinkt im je da se zaštite. U novim i nepoznatim situacijama umiju da budu stidljivi i nepovjerljivi. Doživljavane kao tople, nježne i pristupačne, osobe sa podznakom u Raku često umiju da budu sušta suprotnost.

Ono što je karakteristično za njih jeste potreba za strukturom i sigurnošću u vezama i od partnera. Najbolje funkcioniraju sa partnerima koji su jaki, emotivno i finansijski stabilni i odišu sposobnošću. U stvari, mnoge osobe sa podznakom u Raku preferiraju vezu koja ima jasno postavljena i definirana pravila. Sigurnost je osnovna potreba za njih, i u stanju su da se odreknu dijela lične slobode kako bi to imali. U nekim slučajevima, umiju da iznenade, kako partnere tako i svoju okolinu. Kako? Upravo jer ih ljudi doživljavaju kao tople i familijarne tipove ljudi, što nije uvijek slučaj. Kada je u pitanju brak, imaju vrlo praktičan pristup istom.

Podznak Lav

Osobe rođene sa podznakom u Lavu su prirodno vrlo upečatljive. Odišu nekom specijalnom energijom, magnetizmom koji privlači pažnju. Ponekad je to jer su glasni, a nekad je u pitanju manir, način ponašanja – štagod da je, definitivno ćete ih primijetiti.

Usljed svega toga, u pitanju su osobe koje su veoma svjesne sebe, svog izgleda i utjecaja na okolinu. Zato nije čudno što osobe sa podznakom u Lavu djeluju uvijek kao da se nalaze na pozornici – čak i kad su potpuno sami!

Skloni su ishitrenim odlukama, promjenama raspoloženja i brecanju. Pa ipak, imaju i dovoljno idealizma i samokočnica koje ih sprečavaju da previše upadaju u nevolje. Prirodna sklonost da nadgledaju sve i svakoga u svojoj okolini često im daje epitet „bosovanja“, međutim, najčešće je u pitanju samo želja da su ljudi iz njihovog okruženja dobro. Mnoge osobe sa podznakom u Lavu su u poslu na višim pozicijama, menadžeri, a takav im je i karakter.

Imaju tendenciju da procjenjuju stvari, ljude i sebe same. To je usljed prirodnog entuzijazma i optimizma u pogledu svega zbog čega ponekad mogu djelovati kao hodajuće reklame – osobina koja ih čini prirodnim promoterima.

Osobe sa podznakom u Lavu su generalno demonstrativni i rado iskazuju velike gestove, dramatični su što ih ponekad čini odsječenim od realnosti. Fizički imaju jaču konstituciju i dosta pažnje obraćaju na svoj izgled i manire, zbog čega nije rijetkost da se odluče za mladalačku modu i frizuru. I, bez obzira na stvarne godine, osobe sa ovim podznakom ostaju djeca u duši. Zabavni su i topli, velikodušni i duhoviti. Imaju prirodni dar za prezentaciju, oko za dobar kvalitet i stil kojem je teško odoljeti.

Podznak Djevica

Osobe sa podznakom u Djevici su često potcijenjene u pogledu ličnih manira i izgleda. Po prirodi su inteligentne rezervirane individue, stidljive čak i potrebno im je vreme da analiziraju stvari i ljude oko sebe prije nego se opuste i iskažu kako umiju, tople i neposredne. Upravo ova osobina može biti i shvaćena kao takva, ali i kao kriticizam ili rezerviranost prema drugima.

Jedna od najvećih osobina ličnosti osoba sa ovim podznakom jeste svest o sebi i svom tijelu. Prilično su intuitivni i obraćaju pažnju na signale koje im tijelo šalje, što ih čini prilično osjetljivim za fizičko zdravlje i prijemčivim za sve što doprinosi očuvanju istog. Pored toga, umiju da budu izbirljivi prema hrani i, sveukupno, bitno im je šta stavljaju u i na sebe.

Također, osobe s podznakom u Devici imaju sklonost da previše brinu, naročito kad su suočeni sa novim situacijama. Primjećuju najsitnije detalje koje drugi previde. Zbog svojih osobina, u stanju su da vrlo često privlače ljude (ili budu privučeni ljudima) kojima je potrebna pomoć. Zbog toga njihove veze imaju tendenciju da budu konfuzne. Uprkos potrebi da djeluju profesionalno i sabrano, veze često mogu biti sušta suprotnost.

Generalno, osobe sa podznakom u Djevici su vrlo šarmantne – jednom kad se opuste i otvore prema novim ljudima i situacijama i imaju mnogo toga da ponude. U pitanju su osobe koje će uvijek biti tu da vam se nađu pri ruci, pomognu i iznenade vas na najbolji mogući način.

Podznak Vaga

Osobe sa podznakom u Vagi su po prirodi osobe koje svi vole. Drugi ih vide kao prijatne, dobre, pravedne individue. Imaju šarmantan osmijeh, nježan pristup prema ljudima, djeluju kao osobe kojima sve ide od tuke. Obraćaju dosta pažnje na svoj izgled i to kako su „upakovani“. Međutim, pogled izbliza otkriva da ove osobe iza sebe mogu imati niz problematičnih ili propalih veza i odnosa sa ljudima, što je teško i zamisliti ali je tako.

Umiju da budu izuzetno uvjerljivi iako na prvu loptu djeluju neposredno i mekano, što je naročito izraženo kad žele da se dopadnu ljudima – što je uvijek slučaj! Ta tendencija da uvijek, svima i u svakoj situaciji budu „dobar momak/djevojka“ ujedno je i njihov najveća mana. Međutim, ova osobina ih može činiti i odličnim medijatorima, što i nije tako loše.

Osobe rođene sa Vagom u podznaku obično privlače kompetentni i aktivni partneri. Njihove veze karakteriziraju prepirka ili nadmetanje dok ne nauče da – sa vremena na vreme – spuste svoj gard i masku slatkoće i prestanu da krive partnere za sve što pođe naopako.

Podznak Škorpija

Osobe sa podznakom u Škorpiji imaju harizmatičnu ličnost. Ima nešto u njima što svetu govori da se sa njima ne treba poigravati. Njihov manir zahtijeva poštovanje i, u nekim slučajevima, čak i strah. Osobe sa ovim podznakom umiju da budu ili skroz tihe ili prilično glasne, ali uvijek djeluju moćno i odlučno.

Ovo je tip osoba koje ili baš volite ili mrzite; u svakom slučaju su ljudi koji rijetko kroz život prolaze neprimijećeno. Dkeluju kao da gledaju kroz ljude, vide i sijeku površnost. Za neke ovo djeluje zastrašujuće, za druge vrlo intrigantno, dok je za same osobe sa podznakom u Škorpiji ovo zgodna osobina jer „čitaju“ ljude između redova.

Vole i cijene svoju privatnost toliko da se u nekim slučajevima može graničiti sa paranojom. Imaju snažnu potrebu da kontroliraju svoje okruženje i eksperti su u strategiji. Rijetko ljudi koji će svoje šanse upropastiti nestrpljenjem, planiraju poteze pažljivo i odmjereno, oslanjajući se na svoju sjajnu sposobnost da osjete druge i situacije.

Prirodno ih privlače prizemne osobe kao partneri, mogućnost da se na njih oslone im je prilično važna. U vezi traže kompletnu posvećenost i imaju vrlo malo strpljenja za vjetropiraste ili povremene partnere.

Podznak Strijelac

Osobe kojima je podznak u Strelcu žive život ispunjen avanturom, novim iskustvima i nadom. Odišu nepokolebivom vjerom i entuzijazmom. Odlikuju ih i velike sheme i obećanja, kao i spremnost da istražuju i eksperimentiraju.

Često su nemirni i vrlo aktivne osobe i uvijek djeluju da traže nešto što je nadomak dostizanja – neki tako i čitavog života. Umiju da budu prilično direktni, ali su dovoljno dopadljivi da im se oproste greške i promašaji. Mnoge osobe sa podznakom u Strijelcu imaju mnogo toga da kažu i ponude. Njihova mišljenja i stavovi su interesantni i uzbudljivi, iako im ponekad nedostaje detalja.

Osobe sa ovim podznakom imaju mišljenje o svemu i vole da ljudima govore ono što jesu. Nisu svi pripadnici ovog podznaka neposredni, međutim sve ih krasi osobina da umiju da se snalaze u međuljudskim odnosima i životnim iskustvima. Zbog toga se za neke od njih može reći da su naivni ili previše optimistični, iako su generalno ljudi koji ne beže od života i iskustava.

Ono što je prilično karakteristično za osobe sa podznakom u Strijelcu jeste da imaju smisao za humor. Čak i kad se ne osjećaju najbolje, umiju da pronađu humor u životu i zabave se sa onim što imaju.

Podznak Jarac

Osobe sa podznakom u Jarcu su nepogrešivo ozbiljne. Čak i kad se šale, to je sa dozom ozbiljnosti. Neki od najzabavnijih humorista upravo ima ovaj podznak što nam govori da je sve u tajmingu, kao i činjenici da se ne smiju prije nego što se šala završi.

Osobe ovog podznaka odišu kompetencijom i generalno su u pitanju ljudi svjesni izgleda i načina na koji se on tumači zbog čega žele da izgledaju uspješno – što mnogi od njih i uspijevaju da budu. U djetinjstvu, ovo su osobe koje su okarakterizirane kao odgovorna djeca. U pitanju su osobe koje su usvojile snažan osjećaj za tradiciju, porodicu i odgovornost u vrlo ranom uzrastu.

Mnogo vole porodicu i obično dolaze iz jedne velike i stvaraju velike porodice. Također, stalno brinu za sigurnost – kako svoju, tako i članova svoje porodice. Drugi ih vide kao marljive, kompetentne i ljude na koje se možeš osloniti. Ono što mnogi ne vide je da, ispod te hladne vanjštine, ima unutrašnje borbe i preispitivanja jesu li dovoljno dobri, rade li dovoljno, mogu li da urade bolje.

Ako uspeh djeluje kao nešto što im je lako došlo, sasvim sigurno nije. Osobe sa podznakom u Jarcu samo čine da to djeluje tako svojom smirenošću i marljivošću. Imaju sklonost da se izbore sa neozbiljnim i nepotrebnim stvarima dok istovremeno umiju da ugađaju sebi i okruže se kvalitetom i statusnim simbolima.

Podznak Vodolija

Osobe rođene sa podznakom u Vodoliji se karakteriziraju kao jedinstvene i originalne individue kojima se ljudi često kreću za savjet. Inteligentni, pametni, znatiželjni – zainteresirani su podjednako i za nauku i metafiziku – sve što uključuje napredovanje ljudskog roda i uma.

Ove osobe je teško šokirati jer su vidjeli sve ili bar žele da mislite da jesu. U stvari, često uživaju u tome da šokiraju druge. Iako po prirodi možda nisu vatreni, vole da se izdignu iznad drugih i plijene svojom ličnošću. Zbog toga umiju da budu provokativni, čak i bezobrazni.

Većina osoba rođenih sa ovim podznakom su prilično druželjubivi i simpatični. Dobro se slažu sa drugima i usljed činjenice da ih gledaju kao ravne sebi. Zanimljivo je da istovremeno mogu djelovati odbojno, ali i društveno i ljubazno.

U djetinjstvu su često okarakterizirani kao nezavisni i originalni zbog čega nije rijetkost da se kasnije osjećaju drugačije ili specijalno. Često se osjećaju kao neko ko od spolja gleda ka unutra, zbog čega imaju neuobičajenu sposobnost za posmatranje i zaključivanje. Vješti su u tome da pokrenu i osposobe stvari, što ih čini sposobnim menadžerima i tim liderima.

Ono što je također i karakteristično i interesantno za osobe sa ovim podznakom jeste da, iako djeluju otvoreni za nove ideje, istovremeno su izuzetno tvrdoglavi i umiju prilično da nameću svoje mišljenje i stavove. U vezama, često ih privlače osobe koje su drske i imaju dosta samopouzdanja.

Podznak Ribe

Moto osoba sa podznakom u Ribama slobodno može biti „Prepusti se toku“ /go with the flow/. Kroz život se kreću u nejasnim, blagim pravcima. Ljudi ih doživljavaju kao umjetničke osobe, ljude koji vole mir, međutim, njihovi otvoreni umovi i srca im odaju utisak promjenljive ličnosti. Mogu istovremeno biti tihi i stidljivi, ali i strastvene pričalice. Osobe sa ovim podznakom su impresivne, imaju meko srce i svet vide onako kako žele u bilo kom trenutku, tako da im objektivnost nije nužno jaka osobina.

Osobe sa ovim podznakom ne vole nikakva etiketiranja, imaju promjenljivu ličnost i ne žele da budu okarakterizirani ili definirani ni na koji način. Zbog nestalne prirode, nisu u stanju da budu sretni sa jednim (bilo kojim) definiranim načinom života ili postojanja. Nemaju jasan plan za sutra i preferiraju da drže stvari i karte otvorene. Previše organizacije ili strukture često smatraju prilično limitirajućim.

Kako su po prirodi vjetropiri, kroz život idu sa glavom u oblacima i, iako na momente imate njihovu pažnju, sanjarenje im je sveprisutno. Kao takvi, za partnera traže stabilne osobe na koje mogu da se oslone. Naginju ka ljudima koji im drže noge na tlu i koji su praktični i realistični.

Osobe rođene sa podznakom u Ribama često posjeduju neodoljiv šarm koji dolazi na prilično miran i neprimjetan način. Sama ličnost, unutrašnjost, kao i vanjština su intrigantne za druge ljude.