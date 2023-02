Zašto se mnogi ne žele vjenčati: Kažu da im je bolje kad su solo

Tradicionalni razlozi za brak više nisu važni

Žene su tradicionalno trebale ekonomsku stabilnost i društvenu mobilnost braka. Čak i do 1960-ih ili kasnije, muškarci i žene imali su određene uloge. Ali moderne društvene strukture čine to sve manje važnim i životi žena sada su mnogo fleksibilniji. One rade, grade karijere, rađaju djecu i brinu se o kući – bile u braku ili ne. Muškarci također postaju sve fleksibilniji u svojim ulogama, ali ne istom brzinom kao žene.

Ljudi se žene kada su sretni, a mi smo manje sretni

Vjerovatnije je da će se sretniji ljudi vjenčati nego nesretni – jednostavno zato što je nesretnima teško imati odnose i s njima je teže biti u vezi. Dakle, pad mentalnog zdravlja i sreće povezuje se s padom braka – a sreća opada. To je uglavnom zato što ljudi više rade kako bi opstali, a oni koji marljivo rade nemaju vremena za pristojne odnose. Postoji i veliki pritisak da zaradite određeni iznos i izgledate na određeni način. Društveni mediji posebno su pogodili samopouzdanje mladih žena, dok je poznato da internetske veze ne donose toliko sreće kao izvanmrežne veze.

Sve veće prihvatanje zajedničkog života

Došlo je do većeg društvenog prihvatanja vanbračne zajednice, sa sve većim zahtjevima za pravnom zaštitom. Mnogi vjeruju da život s nekim prije braka može smanjiti učinak kasnijeg razvoda. Zapravo, zajednički život može donijeti više rizika od braka za parove koji se raspadaju. Ipak, sve je popularniji, možda jednostavno zato što je lakši i ne izaziva više mrštenje.

Visoke stope razvoda daju lošu sliku

Procjenjuje se da 42 posto brakova u Velikoj Britaniji završi razvodom. Često su ključni razlog svađe oko finansija. Također, većinu razvoda pokreću žene. Ali u psihologiji se stavlja snažan naglasak na to kako naša očekivanja mogu upravljati našim ponašanjem. Dakle, ako sve što osoba vidi u medijima su brakovi koji loše završavaju, to će promijeniti njihov pogled na stvari i možda uopće neće htjeti to pokušati.

Nema dokaza koji pokazuju da vas brak čini sretnijima i zdravijima

Prednosti braka za muškarce su sasvim jasne – istraživanja su pokazala da su oženjeni muškarci boljeg zdravlja i sreće. Također imaju manje bolesti, boljeg su mentalnog zdravlja i brže se oporavljaju od bolesti. Ali to nije tako jasno za žene. U svojoj knjizi „Happy Ever After: Radical New Approach to Living Well iz 2020.“, bihevioralni naučnik Paul Dolan s „London School of Economics“ analizirao je globalne podatke. Otkrio je da žene koje su same i nemaju djece često tvrde da su sretnije od onih koje su u braku. One također žive duže. On vjeruje da bi u srednjim godinama učinci braka mogli početi imati mentalne i fizičke posljedice na neke žene. Istraživanja pokazuju da žene koje su same mogu imati veće društvene veze i obavljati više društvenih aktivnosti – što je ključni pokazatelj sreće.

Troškovi vjenčanja

Već dugo postoji uzlazni trend kada je riječ o troškovima vjenčanja. U krizi troškova života, mnogi bi parovi mogli jednostavno pomisliti da je vjenčanje preskupo i da nije na vrhu njihove liste prioriteta.

Ženama je dobro kad su same – i kada je riječ o majčinstvu

Maks ovdje ne kaže da one žele biti same kada je majčinstvo u pitanju, ali ako imaju jaku biološku potrebu da postanu roditelji, ali nisu upoznale pravog partnera ili im se ne sviđa kako izgledaju veze njihovih prijatelja, možda će se na ovo odlučiti same. Manje je stigme oko korištenja donora sperme ili samohrane majke, objašnjava psiholog, pa ako žena to može sebi priuštiti, što sve više njih može, to im se čini kao opcija. Jednako tako, ako par čeka dijete, ali jedno ga ne želi imati, drugi bi mogao odlučiti da ga odgaja sam.

Ljudi ne žele ulagati

Kada osoba gleda želi li se vjenčati ili ne, odvagne koliko će uložiti emocionalno i finansijski, kao i kakav će povrat dobiti od toga. Brakovi neizbježno znače da morate napraviti kompromis oko određenih stvari. Nećete imati slobodu da radite šta želite. Jednako tako, mogli biste primijetiti da vam finansije padaju jer idu u zajednički fond i više nemate pravo odlučivanja na šta trošite novac. Mnogi tu gledaju na povrat, koji dobivaju od svoje investicije, i ako se ne čini da je dovoljan, neće se vjenčati.

Rođenje izvan braka više nije društvena sramota

Stariji još mogu podići obrvu zbog djeteta rođenog izvan braka. Ali većina neće. Velik dio tradicionalne društvene stigme proizašao je iz ovakvog gledišta, no i to se mijenja.

Nedostatak bračnih uzora

Sada smo s drugom generacijom onih koji se odlučuju ne vjenčati. Mnogi od njih će odrastati bez vjenčanih roditelja. Jednako tako, mediji se više ne fokusiraju na bračne parove. Tako je sve manje bračnih uzora na koje se mogu ugledati.

Seksualno oslobođenje i pilula

Svijet je sada pun stranica za upoznavanje. Jednako tako, pilula je ženama omogućila oslobođenje i veću kontrolu nad vlastitim tijelom. Žene i muškarci slobodni su činiti šta žele – i ne moraju biti dio institucije kao što je brak.