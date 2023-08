Žene otkrile šta im je odbojno vidjeti na muškarcu

Postoje odjevni predmeti koji svakome stoje dobro, ali i oni koji će djelovati odbojno i neprivlačno bez obzira na priliku u kojoj ih nosite.

Dio šarma, ali i osobni pečat karaktera odjeća je koju svakodnevno nosimo. U njoj se uglavnom osjećamo udobno, samouvjereno i sigurno. No koliko god bilo važno slijediti vlastiti ukus, valja znati da žene neće blagonaklono gledati na baš sve modne kombinacije koje biraju muškarci.

Ne vole kad ste zgužvani

Na društvenim mrežama su iskazale nezadovoljstvo, pa čak i gnušanje nad određenim odjevnim stilovima. Otvoreno su rekle da im je sljedećih deset stvari na muškarcima potpuno odbojno.

1. Zreli muškarci koji se odijevaju kao tinejdžeri

Žena želi muškarca, a ne dječaka. Zahvaljujući društvenim mrežama, lako se izgubiti u najnovijim trendovima, ali ako se obučete kao tinejdžer, u zrelim godinama samo ćete izgledati blesavo i nezrelo.

2. Zgužvana odjeća

Ako mrzite peglanje, onda obratite više pažnje na tkanine. Nošenje izgužvane odjeće šalje signal da ste lijeni, čak i ako možda niste. Većina žena primjećuje te stvari, pa ako želite pozitivnu pažnju, prihvatite se peglanja ili nabavite hrpu košulja koje se ne gužvaju, piše Msn.

3. Previše kolonjske vode

Muškarci i žene nisu s različitih modnih planeta. Muškarci ne vole djevojke koje nose previše parfema jer ih privlače njihovi prirodni mirisi. Isto pravilo vrijedi i za dečke. Žene žele namirisati muškarca, ne samo njegovu kolonjsku vodu.

4. Majice bez rukava

Majice bez rukava u teretani izgledaju sjajno. Majice bez rukava na spoju samo će natjerati ženu da skrati druženje i blokira vaš broj. Nije ništa lično, ali šalje pogrešnu, uznemirujuću poruku.

5. Blještavi pojasevi

Dobar remen na hlačama pomaže da muškarac izgleda profinjeno i otmjeno. No ako koristite one upadljive koji izgledaju jeftino i odaju previše nesigurnosti, postižete suprotan učinak. Većina žena slaže se da su samosvijest i samopouzdanje sjajni putevi do njihovih srca.

6. Kopiranje odjevnih kombinacija slavnih

Žene žele prepoznati vašu osobnost kroz stil koji njegujete. Ako nosite šešir samo zato što Pharrell u njemu izgleda dobro, vi vjerovatno nećete. U osnovi, žene prepoznaju lažan stil i ne vole kopiranje, pa ga ni ne smatraju privlačnim.

7. Koža od glave do pete

Još jedan nesretni trend je koža od glave do pete. Kod dama na taj način nećete osvojiti nikakve bodove. Umjesto toga, birajte samo kožnu jaknu i cipele. Ostalo neće uspjeti, nikada.

8. Duboki V-izrezi

Žene vole V-izreze, ali ako su preduboki, šalju jezive vibracije. Mogu postojati neželjene dlake na prsima, no čak i ako ih nema, duboki V-izrez znak je lošeg ukusa.

9. Hlače niskog struka

Ako žena može vidjeti muškarčevo donje rublje, a imate više od 18 godina, nema ničeg zavodljivog u vašem outfitu. To signalizira da je tip nezreo, što je dovoljno da žena pobjegne.

Ne kinđurite se

10. Previše modnih dodataka

Zahvaljujući Džoniju Depu (Johnny Depp), imamo muškarce koji nose više marama i šalova, kao i više nakita nego što su teški. No jedna je stvar nositi traperice grubog izgleda, a druga je izgledati kao žrtva mode. Iako bi takav stil trebao odražavati dojam izmučenog umjetnika, za većinu žena ipak je riječ samo o običnom mučenju. Ako zaista cijenite dodatke koje nosite, ograničite se na tri do četiri komada koje najviše cijenite.