O ljubavi Filipinke i njenog 42 godine starijeg muža svi pričaju: „Kažu da sam sponzoruša“

Ona je rodom s Filipina, a Dejva je upoznala dok je on putovao po ovoj zemlji. Bio je dovoljan jedan susret i da on shvati da ne može bez nje. Vjenčali su se i žive u Ouklanda u Kaliforniji i, kako objašnjava Džeki, na svakom koraku mora braniti svoju ljubav, piše britanski Miror.

Drugi dolazak na Filipine bio je sudbonosan i Dejvid je ubrzo zaprosio Džeki, a ona je s oduševljenjem pristala da bude njegova žena iako je on 42 stariji od nje.

- Nisam mogao da je izbacim iz glave. Stalno sam razmišljao o Džeki, pa sam ponovo sjeo u avion i vratio se na Filipine da je pozovem na drugi sastanak - ispričao je on.

- Dok sam joj se udvarao, stalno sam je podsjećao na to koliko sam stariji od nje, da sam stariji i od njenih roditelja, ali ona nije marila za to. Iskreno, pribojavao sam se šta će mi reći porodica i prijatelji, ali ona je bez razmišljanja prihvatila moju prosidbu - otkrio je Dejv.

Vjenčali su se 11 mjeseci kasnije kad je ona dobila američku vizu i preselila se kod njega u Oukland.

Neću se pokajati

Prema Džekinim riječima, nije imala problem sa svojom porodicom. Njima nije im smetalo što je Dejvid 42 godine stariji od nje.

- Moji roditelji, braća i sestre nisu mogli da dođu na naše vjenčanje u Ameriku, ali me podržavaju, kao i moji prijatelji. Nikad neću zažaliti što sam se udala za njega. Dejv je stvarno dobar čovjek, voli me, poštuje, on je najbolji - tvrdi Džeki.

Dejv je u penziji, plaća račune i zajednički život, dok Džeki svoju plaću šalje porodici na Filipine kako bi im pomogla. Detalje iz svog bračnog života Džeki postavlja na društvene mreže, gdje se srela s brojnim osudama zbog ogromne razlike u godinama između nje i njenog supruga.