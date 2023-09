Da li često sanjate zmije: Stručnjaci otkrivaju šta nam nagovještava ova pojava i kad moramo biti na oprezu

Zastrašujući snovi mogu biti itekako traumatični za svakoga od nas, međutim, mitologija i mistici kriju duboka značenje i tumačenje ovakvih snivanja.

Mitološki simbol

Zmije su jedan od najstarijih i najbogatijih mitoloških simbola širom kultura i mogu imati različita značenja. Iako ih je Frojd (Freud) povezivao sa seksualnim fantazijama, za mnoge pojavljivanje zmija u snu se često vezuje za opasnosti ali i transformacije. Šta znači kada sanjate zmiju? Da li se treba pripremiti na neku neprijatnost ili na neku transformaciju koja će vam promijeniti život?

Prema profesionalnom analitičaru snova i autoru Lauri Kvin Lovenberg, zmije obično u snovima sanjara predstavljaju osobu koja pokazuje loše, prljavo i toksično ponašanje, prenosi Thecut.com.

Zmija može biti povezana i sa zdravljem i liječenjem, a Lovenberg kaže, kako god se zmija pojavila u našim snovima, ne treba ignorirati to.

- Kao što ne biste ignorirali zmiju u stvarnom životu, tako ne treba ni u snu da je ignorirate. Ona može ukazivati na neki otrovni element u vašem životu kojeg se trebate riješiti ili vaše iscjeljenje koje treba da prepoznate - ističe ona.

Njeno mišljenje dijeli i Autumun Fourkiler, autohtoni mistik i pisac koji tumači snove vezane za zmiju kao upozorenje na neku izdaju i situaciju koja može da napravi pustoš u vašem životu.

Ako san izaziva moru

Zmija u noćnoj mori dobar je znak da vaša podsvijest osjeća kako postoji toksična osoba u vašem životu koja predstavlja prijetnju. Toksično ponašanje te osobe dostiglo je tačku u kojoj je vaša podsvijest morala da vam privuče pažnju.

Ako je san prijatniji

Zmija koja je u snu nije zastrašujuća ukazuje na neki zdravstveni problem, liječenje ili situaciju koja još nije u fazi crvenog upozorenja.

Ako sanjate zvečarku

Kada se neko približi zmiji zvečarki, grabljivac ili čovjek, ona će zveckati repom kako bi upozorila na prijetnju. To može da ukazuje na toksičnu osobu u vašem životu i da vam govori da obratite pažnju na znakove upozorenja koje ona šalje.

Ako sanjate neku bezazlenu vrstu

Naprimjer, zmija podvezica je potpuno bezopasna, tako da ona može predstavljati nekoga prema kome ste bili oprezni, ali sada shvatate da nije prijetnja.

Ako vam se pojavi više zmija

I broj zmija u snu može imati skriveno značenje. Više zmija može označavati više toksičnih osoba u vašem životu ili neku toksičnu situaciju koja ima više aspekata. Također, ovaj san može ukazivati na više zdravstvenih problema.

Ako sanjate zmiju u svojoj kući

To može da znači da se potencijalni stresori nalaze ispod vašeg krova. A može značiti da je toksičnost velika do te mjere da je donosite kući, a ako je, suprotno, zmija napolju, to znači da stvari treba da se otvore i govori o tome.

Ako sanjate ujed zmije

Ako vas zmija u snu ujede, zapitajte se da li postoji zdravstveni problem koji počinje da se popravlja ili rana koja zacjeljuje. Ujed može značiti da ste žrtva nečijih kritičnih primjedbi.

Ako zmija ugrize voljenu osobu

Ako zmija ujede voljenu osobu, ta osoba bi mogla biti ona koja se bavi zdravstvenim ili emocionalnim problemom. U drugom slučaju zapitajte se da li ste vi ta zmija koja baca otrovne riječi.

San o zmiji zahtijeva neku akciju i neku vrstu pokreta, kaže Lovenberg. Treba pažljivo ispitati svoj život i da li treba u njemu nešto posebno popraviti.