"Moj momak gleda filmove za odrasle, a mene odbija": Djevojka svima otkrila koliko su puta imali odnose

Standardno je da muškarci imaju veći seksualni apetit od žena. Međutim, u svakom odnosu postoje izuzeci. Tako se jedna žena od 29 godina požalila kako ima partnera dvije godine starijeg, kome intimni odnosi, barem s njom, ne padaju na pamet.

Veliki problem

- Već duže vrijeme sam u vezi s momkom s kojim mogu da nabrojim na prste odnose koje smo imali tokom prethodne godine, a odgovor je devet puta. Mom partneru ne pada na pamet da bude intiman sa mnom. Što je šteta jer nas dvoje na svim ostalim poljima savršeno funkcionišemo. Čak nam je i seks odličan, kada ga ima, normalno - požalila se ova žena na internetu, ne bi li dobila neki koristan savjet.

Nije se ustručavala pa je obrazložila partneru da imaju veliki problem po pitanju seksa.

- Meni bi bilo idealno da imamo odnose 2-3 puta sedmično. Dok je njemu idealno 2-3 puta na nekoliko mjeseci. Zapanjena sam time što mi je priznao da on čak oko dva puta sedmično masturbira uz gledanje erotskih filmova, ali mu, recimo, sa mnom ne pada na pamet da išta inicira. Svaki put kada smo imali odnos, ja sam bila ta koja ga je pokrenula. Nekad mi uopće ni nije do toga, pošto znam da njemu to ne bi palo na pamet, već udovoljava meni.

Zakazivanje seksa

Na kraju smo počeli da “zakazujemo” seks. Znam da zvuči suludo, ali tako planiramo da imamo odnos, recimo, svakog četvrtka uvečer - pojadala se ona u ispovijesti za „The Sun“.

Komentari su ubrzo uslijedili.

- „Sasvim je individualno koliko puta bi neka osoba željela da ima seks, vama je potrebno nekoliko puta sedmično, a njemu godišnje, ali o tome bi trebalo pričati i naći kompromis“, „Totalno je uredu da se neko nekad opusti uz filmove za odrasle, ali iz vaše priče počinjem da sumnjam da je vaš momak zavisan od pornografije“, „Planirani seks nije loša ideja, bolje je ikakav odnos nego nikakav, ali ako problem potraje, posjetite terapeuta zajedno“- neki su od komentara, piše SrećnaRepublika.