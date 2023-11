Postoji jedan prihvatljiv način varanja, a mnogi ga itekako prakticiraju

Slanje vrućih fotografija ili dogovaranje spoja iza leđa partneru (ili partnerici) su postupci koje povezujemo s preljubom. No, australska stručnjakinja za veze Džena Hoking (Jana Hocking) tvrdi da postoji nešto što se naziva „mikro varanje“ i za što se gotovo svako od nas može optužiti.

Sitne aktivnosti

To uključuje svakodnevne „sitne“ aktivnosti, poput hihotanja sa zgodnom konobaricom u omiljenom kafiću pa čak i divljenja savršenom tijelu nekog pjevača ili pjevačice. Prema mišljenju Hoking, svi to ponekad činimo - i ne trebamo se toga sramiti.

- Čak i ako imam partnera (a nažalost nemam ga), reći ću svojim kolegicama s posla „wow“ kad pored nas prođe najzgodniji tip u uredu - izjavila je za News.com.au.

Dodala je i kako se nada da će i njen budući partner učiniti isto ili da će, kad budu zajedno, provesti spoj promatrajući seksepilne neznance na javnom mjestu s ciljem ultimativnog „iskustva zbližavanja“. Onima koji su protiv „mikro varanja“ savjetuje da potraže pomoć i porade na svom problemu koji se tiče potrebe kontroliranja partnera.

Još jedno „smiješno“ zvono za uzbunu za australsku single stručnjakinju za veze je reći intimnom partneru da ne smije imati privlačne prijatelje suprotnog spola.

- S obzirom na to da sama nisam u vezi, moram reći da se neću prestati češljati i šminkati samo zato da bih mogla ostati prijateljica s nekim dobrim muškarcima u svom životu koji su u vezama. Volim misliti da su njihove partnerice dovoljno sigurne u sebe da znaju da im ja nisam nikakva prijetnja - kaže Džena, dodajući da postoji samo jedan razlog zašto bi za vas predstavljalo problem to što vaš partner čavrlja s drugim osobama suprotnog spola, a to je da zato što ste sam zgriješili i činili nešto što nije uredu, piše Živim.hr.

- Mislim da previše ljudi provodi previše vremena prateći što njihov partner radi i neprekidno njuškajući ne bi li otkrili znakove prevare. To mora da je iscrpljujuće. Kako bi bilo da oboje jednostavno živite svoje živote i nadate se najboljem. Na kraju krajeva, ako vas ima namjeru prevariti, učinit će to ovako i onako, no vi ne biste trebali provoditi sate i sate tražeći znakove preljuba - savjetuje Džena.

Druga strana

Savjetnik za veze Džonazan Benet (Jonathan Bennett) ima malo drugačiji stav o „mikro varanju“.

- To je ponašanje koje se ne bi moglo smatrati otvoreno i potpuno nevjernim, ali je svakako povreda povjerenja u vezi koja može voditi do pravog varanja u budućnosti. Osim toga, ovisi i o stavovima - što je za nekoga „mikro varanje“, za drugoga je prava pravcata nevjera. Primjerice, ako ste u vezi, a niste obrisali svoj profil za dejtanje, to znači da i dalje tražite i da vas zanimaju i drugi ljudi. Time pokazujete svoju namjeru i nedostatak poštovanja prema osobi s kojom ste u vezi, a to vide i drugi, jer su profili javni. Neki partner to može shvatiti kao neodgovorno ponašanje, ali ne kao varanje, dok drugome to može značiti samo jedno - automatski prekid – kaže Benet.

Gdje je granica između stvarnog varanja i „mikro varanja“?

- Emocionalna nevjera razlikuje se od tjelesne, nije opipljiva poput nje, ali i dalje može vrlo snažno povrijediti prevarenu osobu, možda čak i snažnije. Ipak, iznenadilo me da veliki broj ljudi i običan „lajk“ na društvenim mrežama doživljava kao nevjeru - govori Benet.

Nije toliko važno, naravno, kakve sve oblike „mikro varanje“ može imati, nego imate li potrebu za njime i zašto. Možda se lagani (online) flert može činiti neobaveznom zabavom, no ako poslije toga osjećate krivnju i osjećate da niste bili pošteni prema partneru, znači da i sami smatrate kako ste ga upravo prevarili. Važno je da razumijete granice svoje veze, da znate što bi moglo povrijediti partnera te, isto tako, da znate što nikako ne biste voljeli da partner čini vama. Tada ćete znati i koliko bi „mikro varanja“ vaša veza mogla podnijeti ili, još bolje, nećete imati potrebe za bilo kakvim varanjem.